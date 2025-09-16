В Польше ракета из F-16 попала в частный дом во время атаки дронов РФ, - СМИ

Издание напоминает, что Люблинская прокуратура после осмотра места происшествия не раскрывала детали о том, как именно был поврежден дом в селе Вырыки-Воля.

Фото: последствия удара по частному дому в Польше (Polstat News.pl)

"Объект на данный момент не был идентифицирован ни как дрон, ни как его фрагменты", - отмечали в прокуратуре.

В свою очередь пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Люблине Агнешка Кемпка отметила, что на данный момент "не может однозначно сказать, что упало на дом". По ее словам, осмотры на месте происшествия "дали ответы на определенные вопросы", но такую информацию она разглашать не может.

По информации источников Rzeczpospolita в ключевых структурах государства, отвечающих за безопасность, на дом упала ракета, которую запустил польский истребитель F-16. Ракета была нацелена на российский дрон.

"Это была ракета "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой в ходе полета произошла неисправность системы наведения, и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, так как сработали предохранители взрывателя. Был российский налет, польская сторона оборонялась", - рассказал неназванный собеседник издания.

Таким образом, на дом рухнула примерно трехметровая ракета, вес которой составляет более 150 кг.