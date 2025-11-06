Польша начала масштабную программу подготовки: 400 тысяч человек пройдут оборонные курсы

Польша запускает пилотную программу всеобщей оборонной подготовки. Во время нее каждый совершеннолетний гражданин сможет пройти однодневные курсы.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Программа универсальной оборонной подготовки wReady стартует 22 ноября и продлится до 14 декабря.

Участие в программе могут принять совершеннолетние граждане Польши, а общий лимит пилотного этапа составляет 25 000 человек. Обучение будут проходить в выходные, будут длиться один день и охватывать несколько направлений:

безопасность,

выживание,

медицина,

кибергигиена.

Регистрация уже открыта. Желающие могут выбрать курс и локацию на карте. В целом программу реализуют 132 подразделения, преимущественно из состава Войск территориальной обороны, при участии Оперативного командования ВС.

В Министерстве национальной обороны подчеркивают, что оборонная подготовка не является военной службой, не предусматривает принятия присяги или зачисления в резерв, а имеет целью научить базовым навыкам поведения в сложных ситуациях - от наводнений и ДТП до потенциальных угроз безопасности.

По словам Косиняка-Камыша, программа должна достичь полной готовности в начале 2026 года.

В следующем году Министерство планирует обучить около 400 000 человек в различных форматах: индивидуально, в группах, в рамках проекта "Образование с армией", резервной подготовки и добровольной службы.

Важно отметить, что данная оборонная программа разрабатывалась в течение последних шести месяцев и теперь доступна для каждого, кто хочет получить ключевые практические навыки для действий в чрезвычайных ситуациях.