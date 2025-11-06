Польща почала масштабну програму підготовки: 400 тисяч людей пройдуть оборонні курси
Польща запускає пілотну програму загальної оборонної підготовки. Під час неї кожен повнолітній громадянин зможе пройти одноденні курси.
Про це заявив віце-прем’єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Програма універсальної оборонної підготовки wReady стартує 22 листопада та триватиме до 14 грудня.
Участь у програмі можуть взяти повнолітні громадяни Польщі, а загальний ліміт пілотного етапу становить 25 000 осіб. Навчання проходитимуть у вихідні, триватимуть один день та охоплять кілька напрямів:
- безпека,
- виживання,
- медицина,
- кібергігієна.
Реєстрація вже відкрита. Охочі можуть обрати курс і локацію на мапі. Загалом програму реалізують 132 підрозділи, переважно зі складу Військ територіальної оборони, за участю Оперативного командування ЗС.
У Міністерстві національної оборони підкреслюють, що оборонна підготовка не є військовою службою, не передбачає складання присяги чи зарахування до резерву, а має на меті навчити базових навичок поведінки у складних ситуаціях - від повеней і ДТП до потенційних загроз безпеці.
За словами Косіняка-Камиша, програма має досягти повної готовності на початку 2026 року.
У наступному році Міністерство планує навчити близько 400 000 осіб у різних форматах: індивідуально, у групах, у рамках проєкту "Освіта з армією", резервної підготовки та добровільної служби.
Важливо зазначити, що дана оборонна програма розроблялася протягом останніх шести місяців і тепер доступна для кожного, хто хоче отримати ключові практичні навички для дій у надзвичайних ситуаціях.
Військова підготовка в Польщі
Зауважимо, що на початку року Польща вирішила, що замість обов’язкової служби у 2026 році можна впровадити програму добровільної військової підготовки.
Міністерство національної оборони та Генштаб почали працювати над її деталями.
Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, у вересні стало відомо, що Польща посилює воєнну підготовку громадян на тлі загрози з боку Росії.
Як виявилось, за перші сім місяців 2025 року на добровільні навчання записалися понад 20 тисяч жителів країни, що стало рекордним показником.