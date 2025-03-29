Польша может ввести обязательную военную подготовку из-за угрозы со стороны России

Польша может ввести обязательную военную подготовку из-за растущей угрозы со стороны России. Военное обучение охватит все слои населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskіe Radio.

В Польше обсуждают вопрос приостановления обязательной военной службы. Генерал-майор Мацей Клиш, оперативный командующий Вооруженных сил Польши, заявил, что это неизбежный шаг для создания необходимого резерва.

По его словам, пример Финляндии демонстрирует эффективную модель формирования резервистов: при населении 5,5 миллиона человек страна имеет почти миллион резервистов. В Польше это должно означать 7 миллионов резервистов, тогда как сейчас их количество составляет лишь 300 тысяч.

Клиш отмечает, что подготовка солдата занимает не менее 40 дней, и важно найти баланс между военными потребностями и экономическими возможностями страны. Он считает, что приостановление срочной службы является неизбежным решением.

Другую позицию высказывает бригадный генерал Ярослав Крашевский, который поддерживает восстановление военного призыва. По его мнению, военная подготовка должна быть обязательной для всех, а срок службы должен составлять шесть месяцев. Он также предлагает включить в призыв женщин по аналогии с Израилем.

Военная подготовка

Вместо обязательной службы в 2026 году Польша планирует внедрить программу добровольной военной подготовки. Министерство национальной обороны и Генштаб работают над ее деталями.

Предусмотрены короткие ознакомительные курсы для гражданского населения, повышение квалификации для военных резервистов и месячное обучение для лиц без опыта.

Кроме того, инициативы "Каникулы с армией", "Учись с армией" и "Тренируйся с армией" направлены на привлечение молодежи и взрослых к военной подготовке. Программы сочетают теоретическое обучение с практическими навыками, такими как стрельба, рукопашный бой, тактическая медицина и гражданская оборона.

Реформа военной подготовки в Польше является ответом на растущую угрозу со стороны России и Беларуси, а также на необходимость укрепления обороноспособности страны.