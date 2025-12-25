Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 900 оккупантов и более полутысячи дронов

За последние сутки, с 24 на 25 декабря, россияне потеряли на фронте еще 860 солдат. Также ВСУ уничтожили 59 артсистемы, 149 единиц автотехники и 600 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 25 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 24 декабря, на фронте в течение суток состоялось 130 боевых столкновений. Наибольшее количество атак было зафиксировано на Покровском направлении.

"Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Ивановка, Родинское, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое, Сухецкое, Мирноград, Покровск, Дачное, Филиал и в направлении Гришино", - говорилось в сообщении.

Подробнее об отчете Генерального штаба ВСУ - читайте в материале РБК-Украина.