Учения "Восточный щит": стало известно, сколько граждан Польши хотят противостоять РФ

Польша ускоряет военную подготовку населения: десятки тысяч добровольцев проходят учения, а расходы на оборону достигли рекордных 4,7% ВВП — самый высокий уровень в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Польша усиливает военную подготовку граждан на фоне угрозы со стороны России. За первые семь месяцев 2025 года на добровольные учения записались более 20 тысяч жителей страны, что стало рекордным показателем.

Массовое участие поляков в военных сборах демонстрирует растущую обеспокоенность возможной агрессией со стороны Москвы и стремление общества быть готовым к обороне.

В северном городе Бранево, всего в нескольких километрах от российской границы, проходят масштабные тренировки. Среди добровольцев — 36-летняя Агнешка Едрушак, администратор офиса и мать подростка. Она заявила: «Я бы сделала все, чтобы мой ребенок был в безопасности. И я бы точно хотела бороться за его защиту». Подобные истории становятся символом готовности поляков защищать свои семьи и страну.

По данным Министерства обороны, к концу года число прошедших обучение добровольцев может достичь 40 тысяч, что вдвое выше показателей 2022-го. С ростом напряженности Польша значительно увеличила расходы на оборону — с 2,2% ВВП в 2022 году до 4,7% в 2025-м. Это самый высокий показатель среди стран НАТО, превосходящий расходы Германии, Франции и Великобритании.

Премьер-министр Дональд Туск подчеркивает, что Европа должна брать на себя больше ответственности за безопасность, учитывая неопределенность в позиции США. Польша в ответ на вызовы начала строительство оборонной линии «Восточный щит» на границе с Беларусью и Калининградской областью, усилила набор в армию и сместила акцент на мобильность, бронетехнику и системы ПВО.

Сегодня польские вооруженные силы занимают третье место в НАТО по численности, имея 216 тысяч военных. Власти намерены увеличить армию почти на треть в ближайшее десятилетие, а новая программа позволит до 2027 года подготовить до 100 тысяч добровольцев.

Как отметил замминистра обороны Павел Залевский, «мы готовы к угрозе, которая существует сегодня, и готовимся к вызовам завтрашнего дня».