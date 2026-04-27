Польша строит "армаду дронов" по украинскому образцу, - Туск

13:32 27.04.2026 Пн
2 мин
Как украинский опыт изменит безопасность ЕС?
aimg Елена Чупровская
Польша строит "армаду дронов" по украинскому образцу, - Туск Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Виталий Носач, РБК-Украина)

Варшава планирует создать собственный масштабный флот дронов, опираясь на то, что Украина уже доказала в реальных боях.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время конференции в Жешуве, посвященной восстановлению Украины.

Читайте также: ПВО сбивает более 90% дронов, но есть нюанс: Зеленский сделал заявление

Выступая на конференции, польский премьер очертил конкретную цель для своей страны.

"Мы знаем, насколько нестабильна ситуация не только в регионе, но и во всем мире. Мы также знаем, насколько важна способность быстро реагировать в случае какой-то провокации или агрессии", - сказал он.

Туск заявил, что Варшава намерена "построить армаду беспилотников", взяв за основу технический и практический опыт Украины.

По его словам, цель - чтобы "в результате этой войны, несколько неожиданной для россиян, мы перепрыгнули целую технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были защищены от воздушных атак".

Польша строит &quot;армаду дронов&quot; по украинскому образцу, - ТускФото: премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о ценности украинского опыта (инфографика РБК-Украина)

Защита польского неба - приоритет

Туск отдельно отметил важность для Польши усвоить именно боевой опыт Украины.

"Для меня очень важно, чтобы этот трагический и одновременно впечатляющий опыт Украины в противостоянии с Россией также стал частью наших знаний о том, как защищать польское небо", - добавил он.

ЕС тоже думает о "стене из дронов"

Тема беспилотников актуальна не только для Польши. Евросоюз отдельно рассматривает собственную идею - так называемую "стену из дронов" по периметру континента.

Вопрос стал более острым после серии сбоев в прошлом году, которые связывают с пролетами российских беспилотников над разными странами Европы.

Как сообщало РБК-Украина, Пентагон также обратился к украинскому опыту. Во Флориде американские военные провели секретные учения, где воссоздали тактику операции "Паутина".

Речь идет о массированной атаке дронов, которую СБУ осуществила против четырех военных аэродромов в глубоком тылу России в июне 2025 года. Тогда враг потерял около 40 самолетов стратегической авиации.

К тому же, бойцы ВСУ уже непосредственно участвуют в учениях НАТО - выполняя роль условного противника в тренировках по противодействию дронам.

Председатель Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне отметил, что украинские военные показали себя "очень серьезным противником" и настоящими поставщиками безопасности для союзников.

