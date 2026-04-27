Польша строит "армаду дронов" по украинскому образцу, - Туск
Варшава планирует создать собственный масштабный флот дронов, опираясь на то, что Украина уже доказала в реальных боях.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время конференции в Жешуве, посвященной восстановлению Украины.
Выступая на конференции, польский премьер очертил конкретную цель для своей страны.
"Мы знаем, насколько нестабильна ситуация не только в регионе, но и во всем мире. Мы также знаем, насколько важна способность быстро реагировать в случае какой-то провокации или агрессии", - сказал он.
Туск заявил, что Варшава намерена "построить армаду беспилотников", взяв за основу технический и практический опыт Украины.
По его словам, цель - чтобы "в результате этой войны, несколько неожиданной для россиян, мы перепрыгнули целую технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были защищены от воздушных атак".
Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о ценности украинского опыта (инфографика РБК-Украина)
Защита польского неба - приоритет
Туск отдельно отметил важность для Польши усвоить именно боевой опыт Украины.
"Для меня очень важно, чтобы этот трагический и одновременно впечатляющий опыт Украины в противостоянии с Россией также стал частью наших знаний о том, как защищать польское небо", - добавил он.
ЕС тоже думает о "стене из дронов"
Тема беспилотников актуальна не только для Польши. Евросоюз отдельно рассматривает собственную идею - так называемую "стену из дронов" по периметру континента.
Вопрос стал более острым после серии сбоев в прошлом году, которые связывают с пролетами российских беспилотников над разными странами Европы.
Как сообщало РБК-Украина, Пентагон также обратился к украинскому опыту. Во Флориде американские военные провели секретные учения, где воссоздали тактику операции "Паутина".
Речь идет о массированной атаке дронов, которую СБУ осуществила против четырех военных аэродромов в глубоком тылу России в июне 2025 года. Тогда враг потерял около 40 самолетов стратегической авиации.
К тому же, бойцы ВСУ уже непосредственно участвуют в учениях НАТО - выполняя роль условного противника в тренировках по противодействию дронам.
Председатель Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне отметил, что украинские военные показали себя "очень серьезным противником" и настоящими поставщиками безопасности для союзников.