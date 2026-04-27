ВСУ выступают "противником" на учениях НАТО, - адмирал

Украина перешла из статуса потребителя в статус поставщика безопасности. ВСУ выступают инструкторами для сил НАТО, передавая уникальный опыт противодействия дронам.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

По его словам, практика привлечения украинских военных к учениям Альянса является достаточно распространенной.

"Иногда они (украинские военные - ред.) выступают в роли "красной команды" (условного противника) в учениях по борьбе с дронами. И должен сказать, нас ждали сюрпризы, потому что они проявили себя как очень серьезный "противник", - сказал он.

Адмирал подчеркнул, что продолжение такого взаимодействия позволит значительно усилить обороноспособность НАТО, в частности в противодействии беспилотникам.

Оценивая роль Украины в системе безопасности, Драгоне подчеркнул, что она уже выходит за пределы статуса только получателя помощи.

"Украина делает огромный вклад", - отметил председатель Военного комитета НАТО.

Он подчеркнул, что даже в условиях активных боевых действий украинская сторона передает союзникам колоссальный опыт через JATEC (Объединенный центр анализа, обучения и образования).

"Мы получаем и усваиваем ваши уроки. Посмотрите на их действия в Персидском заливе, где они помогали местным странам отражать воздушные атаки Ирана. Так что теперь они действительно являются поставщиками безопасности", - сказал адмирал.