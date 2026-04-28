Экспорт украинского оружия будет реальным, - Зеленский

20:12 28.04.2026 Вт
Какой профицит определенных видов вооружения имеет Украина?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина запускает экспорт оружия и уже согласовала все детали на уровне государственных институтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Сейчас наша экспертиза безопасности и оружие, которое было проверено современной войной, интересна всем партнерам, которые способны обеспечить себе реальный уровень защиты национальной государственности и жизни людей", - отметил он.

Глава государства рассказал, что партнерам, которые помогают Украине, предложили особый формат сотрудничества Drone Deals - специальные соглашения по производству и поставке вооружения.

"Порядок действий абсолютно четкий: на межгосударственном уровне на основе принципа взаимности соответствующим соглашением определяем рамки для работы по безопасности, далее начинается процесс уже на уровне государственных институтов и производителей", - пояснил Зеленский.

По его словам, компании из Украины получат возможность выйти на рынок стран-партнеров при условии права наших военных взять необходимый объем оружия первыми.

"Профицит производственных возможностей в Украине по некоторым видам оружия достигает 50%, и это прямой результат наших государственных инвестиций в оборонную промышленность Украины и нашего сотрудничества с партнерами", - говорится в заявлении президента.

Оружие пойдет не во все страны

В то же время Зеленский отметил, что в определенные страны попадание украинского оружия невозможно из-за их сотрудничества с Россией.

"Это серьезный вызов - не допустить попадания к россиянам наших технологий и образцов оружия", - подчеркнул он.

Он сообщил, что экспортные процессы будет координировать СНБО, которое также будет гарантом, что потребности Сил обороны обеспечиваются в первую очередь. На экспорт будет идти избыток оружия - то, которое будет производиться сверх государственного заказа.

Напомним, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, что Украина не открывает свободную продажу оружия, поскольку в стране идет война и она сама нуждается в вооружении.

Он также добавил, что не следует забывать и о риске потери технологий и попадания определенных высокотехнологичных образцов к врагу.

