Польша подняла в воздух авиацию из-за массированного обстрела Украины
Польша и авиация стран-союзников в ночь на 30 августа подняла в воздух авиацию из-за ракетно-дроновой атаки по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования Вооруженных сил Польши.
"В связи с очередным нападением Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались операции польских и союзных ВВС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативный командующий Вооруженных сил Республики Польша поднял дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния наивысшей готовности.
Принятые меры имеют целью обеспечение безопасности на территориях, граничащих с районами, которые находятся под угрозой.
"Оперативное командование ВСР мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавили в ВС Польши.
Uwaga, w związku z kolejnym atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 30, 2025
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca… pic.twitter.com/PeStHWZU0x
Обстрел Украины 30 августа
В ночь на 30 августа российские военные нанесли комбинированный воздушный удар по Украине.
С вечера 29 августа, агрессор запустил в направлении страны ударные дроны "Шахед".
Позже из района Новороссийска были запущены крылатые ракеты "Калибр".
Позже в Днепре прогремели взрывы.
Также враг атаковал дронами и ракетами Запорожье. В городе вспыхнули пожары в частном секторе, есть пострадавшие.
