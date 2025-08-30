ua en ru
Польша подняла в воздух авиацию из-за массированного обстрела Украины

Польша, Суббота 30 августа 2025 05:10
Польша подняла в воздух авиацию из-за массированного обстрела Украины
Автор: Валерий Савицкий

Польша и авиация стран-союзников в ночь на 30 августа подняла в воздух авиацию из-за ракетно-дроновой атаки по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

"В связи с очередным нападением Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались операции польских и союзных ВВС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативный командующий Вооруженных сил Республики Польша поднял дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния наивысшей готовности.

Принятые меры имеют целью обеспечение безопасности на территориях, граничащих с районами, которые находятся под угрозой.

"Оперативное командование ВСР мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавили в ВС Польши.

Обстрел Украины 30 августа

В ночь на 30 августа российские военные нанесли комбинированный воздушный удар по Украине.

С вечера 29 августа, агрессор запустил в направлении страны ударные дроны "Шахед".

Позже из района Новороссийска были запущены крылатые ракеты "Калибр".

Позже в Днепре прогремели взрывы.

Также враг атаковал дронами и ракетами Запорожье. В городе вспыхнули пожары в частном секторе, есть пострадавшие.

Подробнее о массированной атаке РФ, - читайте в материале РБК-Украина.

