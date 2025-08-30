Днепр массированно атаковали ракетами: в городе прогремело много взрывов
Российские террористы массированно обстреляли дронами и ракетами Днепр. В городе прозвучало много взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
По его словам, область подверглась массированной атаке. В городе раздавались взрывы.
"Есть попадания в Днепре и Павлограде. Всю информацию уточняем. Угроза сохраняется. Будьте в безопасном месте до отбоя", - написал Лысак в 04:09.
В 04:22 мониторинговые паблики сообщили о движении ударных дронов в направлении города Днепр. Всего в городе прозвучало более десяти взрывов.
Обновлено 05:25
В 05:06 военные сообщили о движении баллистической ракеты на Павлоград, а в 05:14 - о движении скоростной цели на Днепр/Павлоград.
В 05:18 сообщалось о движении крылатой ракеты на Павлоград.
В 05:22 Воздушные силы сообщили о приближении крылатых ракет к городу Днепр.
Массированная воздушная атака РФ
В ночь на 30 августа, российские военные массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед", а также баллистическими и крылатыми ракетами.
Кроме того, около 03:30 агрессор запустил в направлении Украины крылатые ракеты "Калибр". Они двигались курсом на Днепр и Запорожье.
Также зафиксированы вероятные пуски ракет с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95.