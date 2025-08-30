Массированная атака на Запорожье: есть попадания и раненые (фото)
Россияне в ночь на 30 августа массированно атаковали Запорожье дронами и ракетами. В результате обстрела зафиксировано попадание и есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
В частности, начиная с самой ночи в Запорожской области раздавались взрывы на фоне атаки беспилотников. Взрывы были слышны и в Запорожье.
"Повреждены частные дома, загорелся пожар - таковы последствия вражеского удара по Запорожью. Россияне ударили по меньшей мере тремя БпЛА по городу", - написал Федоров в 03:29.
Параллельно в ГСЧС уточнили, что атака произошла в промежутке с 01:46 по 01:58. В результате попадания загорелись три жилых дома.
"Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 20 кв.м. Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены соседние здания. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, данные уточняются", - говорилось в сообщении.
Ближе к утру враг запустил по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". Известно, что они летели в направлении Днепра и Запорожья. Также Федоров информировал об угрозе баллистики. В то же время стало известно о новых последствиях.
"В Запорожье на некоторых улицах исчез свет в результате вражеских ударов. Энергетики начнут ликвидацию последствий сразу, как позволит ситуация с безопасностью", - написал Федоров в 04:04.
Чуть позже он опубликовал первое фото, отметив, что в городе разрушен частный дом.
Примерно через полчаса он уточнил, россияне атаковали город видами вооружения. В результате атаки есть попадания, раненые и начался пожар.
"Три человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье... Есть попадание в жилую застройку. Пожар, возникший в результате ударов, распространяется", - сказано в заметке в 04:38.
Сейчас появились обнародованы новые кадры последствий атаки.
Масштабный обстрел Украины
Напомним, что в эту ночь враг массированно атакует не только Запорожье, но и другие города Украины.
В первую очередь россияне запустили дроны. Это случилось еще вечером, 29 августа, и продолжается до сих пор. За это время взрывы было слышно в Киеве, Харькове, Чернигове, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Днепре, Запорожье и ряде других городов.
На данный момент известно, что последствия обстрелов есть в Запорожье и Днепре. По другим городам информации нет.
Подробнее о том, в какой последовательности происходит атака этой ночью - читайте в материале РБК-Украина.