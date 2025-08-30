ua en ru
Польща підняла в повітря авіацію через масований обстріл України

Польща, Субота 30 серпня 2025 05:10
Польща підняла в повітря авіацію через масований обстріл України Фото: через обстріл України, піднято в повітря винищувачі польських ВПС і союзників (wikimedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Польща та авіація країн-союзників у ніч на 30 серпня підняла в повітря авіацію через ракетно-дронову атаку по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування Збройних сил Польщі.

"У зв'язку з черговим нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, у нашому повітряному просторі розпочалися операції польських та союзних ВПС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оперативний командувач Збройних сил Республіки Польща підняв чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності.

Вжиті заходи мають на меті забезпечення безпеки на територіях, що межують із районами, які перебувають під загрозою.

"Оперативне командування ЗСР моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", - додали у ЗС Польщі.

Обстріл України 30 серпня

В ніч на 30 серпня російські військові завдали комбінованого повітряного удару по Україні.

З вечора 29 серпня, агресор запустив у напрямку країни ударні дрони "Шахед".

Пізніше з району Новоросійська були запущені крилаті ракети "Калібр".

Згодом у Дніпрі пролунали вибухи.

Також ворог атакував дронами і ракетами Запоріжжя. У місті спалахнули пожежі в приватному секторі, є постраждалі.

Детальніше про масовану атаку РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

