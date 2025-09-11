Польша ограничила полеты вдоль границы с Украиной и Беларусью на три месяца

С 10 сентября Польша ограничила авиадвижение вдоль границы с Украиной и Беларусью. Это сделано из соображений национальной безопасности и ограничение будет действовать до 9 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.
Отмечается, что 10 сентября до 9 декабря в восточной части Польши вдоль границы с Украиной и Беларусью ограничено авиационное движение.
Ограничение было введено из соображений национальной безопасности, в соответствии с постановлением Министерства инфраструктуры Польши.
В зоне EP R129 от заката до восхода солнца полный запрет на полеты, кроме военных самолетов. Круглосуточно запрещено использовать гражданские беспилотники.
От восхода до заката солнца разрешены полеты только пилотируемых самолетов после представления плана полета и с соблюдением требований транспондеров и связи, военных самолетов, а также самолетов со статусами GARDA, ALPHA SCRAMBLE, HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.
Агентство польской авиационной навигации отметило, что дополнительно могут быть разрешены полеты государственной и санитарной авиации, а также рейсы для оказания помощи во время стихийных бедствий, катастроф, экологических угроз или чрезвычайных ситуаций.
Также могут быть разрешены полеты, связанные с охраной и контролем критической инфраструктуры.
Агентство подчеркнуло, что вход в активную зону летательных аппаратов, которые не соответствуют критериям исключений, является нарушением положений авиационного права.
Напомним, на днях премьер-министр Дональд Туск сообщил, что Польша приняла решение полностью закрыть свою границу с Беларусью. Главной причиной стало проведение российско-белорусских военных учений "Запад-2025".
Как известно, вчера 10 сентября российская атака ударными беспилотниками по Украине впервые задела территорию Польши, члена НАТО. На страну залетели по меньшей мере 19 дронов, четыре из которых сбили.
Из-за массированной атаки и потенциальной опасности для страны временно приостановили работу аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве. Впоследствии они возобновили работу.
СМИ пишут, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши вызвало беспокойство в гражданской авиации Европы. Некоторые авиакомпании могут пересмотреть маршруты чуть дальше от границ с Россией, Украиной и Беларусью.
Также появилась информация, что Польша после налета БпЛА обратилась к НАТО за дополнительными системами ПВО и защитой от беспилотников.
