Польша направила в регионы таблетки йода на фоне обострения ситуации вокруг ЗАЭС

"В рамках проведения антикризисных мероприятий и гражданской защиты, в связи с информацией в СМИ о боевых действиях в районе Запорожской АЭС, на прошлой неделе в районные отделения государственной спасательной службы были переданы таблетки с йодидом калия", - сказано в сообщении.

При этом ведомства добавляют, что такая процедура является стандартной и она предусмотрена законодательством на случай возможного возникновения радиационной угрозы.

Подчеркивается, что службы, которые отвечают за государственную безопасность, находятся в постоянной готовности, и для каждого гражданина Польши "обеспечено соответствующее количество йодида калия".

При этом в МВД Польши посоветовали не употреблять йодид калия в качестве профилактики и без рекомендации врачей.