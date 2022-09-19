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Польша направила в регионы таблетки йода на фоне обострения ситуации вокруг ЗАЭС

Фото: Польша направила в регионы таблетки йода на фоне обострения ситуации вокруг ЗАЭС (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

В Польше между отделами спасательной службы страны были распределены таблетки йодида калия на фоне боевых действий вокруг Запорожской АЭС.

Как передает РБК-Украина, об этом сказано в сообщении Министерства внутренних дел и администрации Польши.

"В рамках проведения антикризисных мероприятий и гражданской защиты, в связи с информацией в СМИ о боевых действиях в районе Запорожской АЭС, на прошлой неделе в районные отделения государственной спасательной службы были переданы таблетки с йодидом калия", - сказано в сообщении.

При этом ведомства добавляют, что такая процедура является стандартной и она предусмотрена законодательством на случай возможного возникновения радиационной угрозы.

Подчеркивается, что службы, которые отвечают за государственную безопасность, находятся в постоянной готовности, и для каждого гражданина Польши "обеспечено соответствующее количество йодида калия".

При этом в МВД Польши посоветовали не употреблять йодид калия в качестве профилактики и без рекомендации врачей.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на территории ЗАЭС находятся 500 российских боевиков.

Также мы писали, что 29 августа медучреждениям в Молдове начали раздавать таблетки йодида калия на случай аварии на Запорожской АЭС.

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