На окупованій ЗАЕС сьогодні знаходиться 500 бойовиків, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президент України.

"Я дуже вдячний, до речі, МАГАТЕ за те, що вони зробили справедливі висновки, незважаючи ні на що, на те, що Росія тиснула", - заявив президент.

Зеленський підкреслив висновок МАГАТЕ, що потрібна повна демілітаризація Запорізької АЕС, оскільки там перебувають російські військові у кількості до пів тисячі осіб.