У Молдові медустановам почали роздавати таблетки йоду
У Молдові МОЗ почав роздавати таблетки йодиду калію первинним медичним установам. Їх розподілять серед населення у разі радіаційної небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління охорони здоров'я Молдови Бориса Гилке, яке наводить agora.md.
За його словами, препарати були передані Молдові Румунією.
"Починаючи з п'ятниці, 26 серпня, Кишинівський центр громадського здоров'я займається розподілом цих таблеток серед первинних медико-санітарних служб, територіальних медичних об'єднань і медичних центрів первинної медико-санітарної допомоги", - заявив Гилке.
Він підкреслив, що поки звертатися за таблетками йодиду калію не потрібно.
"Вони зберігаються і будуть зберігатися в даних медичних установах і тільки в разі небезпеки, за рішенням Надзвичайної комісії громадської охорони Здоров'я Кишинева, препарати будуть розподілятися через сімейного лікаря серед населення", - додав Гилке.
Нагадаємо, російські війська регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС. Так, 11 серпня окупанти атакували територію станції близько чотирьох разів.
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