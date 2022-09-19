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Польща направила до регіонів таблетки йоду на тлі загострення ситуації навколо ЗАЕС

Фото: Польща направила до регіонів пігулки йоду на тлі загострення ситуації навколо ЗАЕС (freepik.com)
Автор: Іван Носальський

У Польщі між відділами рятувальної служби країни було розподілено таблетки йодиду калію на тлі бойових дій навколо Запорізької АЕС.

Як передає РБК-Україна, про це сказано у повідомленні Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

"У рамках проведення антикризових заходів та цивільного захисту, у зв'язку з інформацією у ЗМІ про бойові дії в районі Запорізької АЕС, минулого тижня до районних відділень державної рятувальної служби було передано таблетки з йодидом калію", - сказано в повідомленні.

При цьому відомства додають, що така процедура є стандартною і вона передбачена законодавством у разі можливого виникнення радіаційної загрози.

Наголошується, що служби, які відповідають за державну безпеку, перебувають у постійній готовності, і для кожного громадянина Польщі "забезпечено відповідну кількість йодиду калію".

При цьому в МВС Польщі порадили не вживати йодид калію для профілактики і без рекомендації лікарів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на території ЗАЕС перебувають 500 російських бойовиків.

Також ми писали, що 29 серпня медустановам у Молдові почали роздавати таблетки йодиду калію на випадок аварії на Запорізькій АЕС .

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Запорізька АЕСПольщаВійна Росії проти України