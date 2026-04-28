Польща в межах обміну з РФ відпустила російського археолога Бутягіна

15:47 28.04.2026 Вт
2 хв
Варшава передала Москві двох росіян
aimg Валерій Ульяненко
Польща в межах обміну з РФ відпустила російського археолога Бутягіна фото: російський археолог Олександр Бутягін (Getty Images)

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава в межах обміну з Москвою відпустила російського археолога Олександра Бутягіна, екстрадиції якого очікувала Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita та The Guardian.

На запитання про те, кого Польща відпустила під час обміну ув'язненими, Сікорський розповів, що Бутягін є серед цих людей.

"Один з тих, кого ми обміняли - російський історик, який був у процесі екстрадиції до України", - сказав він.

The Guardian з посиланням на росЗМІ також повідомило, що в рамках обміну Польща звільнила Олександра Бутягіна.

"В результаті обміну, проведеного на білорусько-польській ділянці кордону, двоє громадян нашої країни були повернуті на батьківщину", - йдеться у заяві ФСБ.

Що відомо про справу Бутягіна

Олександр Бутягін - 54-річний науковець, співробітник Ермітажу з 1993 року. Спеціалізується на античній археології Північного Причорномор’я та з кінця 1990-х років очолював розкопки в Керчі.

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали Олександра Бутягіна на початку грудня 2025 року за запитом прокуратури у Варшаві. Затримання відбулося під час транзитного переїзду археолога з Нідерландів до Балкан через польську територію.

В Україні Бутягіна підозрюють в умисному частковому знищенні об’єкта археологічної спадщини - комплексу "Стародавнє місто Мірмекіон", що розташований у Керчі на території окупованого Криму. За попередніми оцінками, сума завданих збитків перевищує 200 млн гривень.

Наприкінці 2025 року з’явилася інформація, що українська сторона офіційно звернулася до Польщі з проханням про екстрадицію Бутягіна. Причиною запиту стала підозра у проведенні незаконних археологічних робіт на окупованому півострові.

У березні окружний суд у Варшаві визнав допустимою екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна до України. Рішення польського суду викликало реакцію в Росії.

