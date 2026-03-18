Польша экстрадирует в Украину российского археолога Бутягина, который проводил раскопки в Крыму

Окружной суд в Варшаве признал допустимой экстрадицию российского археолога Александра Бутягина в Украину, где его подозревают в уничтожении археологического памятника в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet .

Адвокат Бутягина Адам Доманский после заседания, которое состоялось в среду, 18 марта, отметил, что аргументы стороны защиты не убедили суд.

"Суд признал юридическую допустимость выдачи Александра Бутягина украинской стороне, - отметил он. - Мы подадим жалобу на это решение, ждем отправки письменного обоснования".

Реакция России

Решение польского суда вызвало реакцию в России.

Глава федерального агентства "Россотрудничество" Евгений Примаков назвал тех, кто принял решение об экстрадиции, "монстрами".

Что известно о деле Бутягина

Бутягина задержали в начале декабря 2025 года сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши по поручению прокуратуры в Варшаве. Это произошло во время его транзитной поездки через Польшу из Нидерландов на Балканы.

Украинская сторона подозревает археолога в умышленном частичном уничтожении археологического комплекса "Древний город Мирмекион" в Керчи на территории оккупированного Крыма.

Убытки оцениваются в более 200 млн гривен.

Справка. Александр Бутягин - 54-летний археолог, который работает в Эрмитаже с 1993 года. Он специализируется на исследовании античных памятников Северного Причерноморья и руководил экспедициями в Керчи с конца 1990-х годов.