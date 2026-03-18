Польша экстрадирует в Украину российского археолога Бутягина, который проводил раскопки в Крыму
Окружной суд в Варшаве признал допустимой экстрадицию российского археолога Александра Бутягина в Украину, где его подозревают в уничтожении археологического памятника в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.
Адвокат Бутягина Адам Доманский после заседания, которое состоялось в среду, 18 марта, отметил, что аргументы стороны защиты не убедили суд.
"Суд признал юридическую допустимость выдачи Александра Бутягина украинской стороне, - отметил он. - Мы подадим жалобу на это решение, ждем отправки письменного обоснования".
Реакция России
Решение польского суда вызвало реакцию в России.
Глава федерального агентства "Россотрудничество" Евгений Примаков назвал тех, кто принял решение об экстрадиции, "монстрами".
Что известно о деле Бутягина
Бутягина задержали в начале декабря 2025 года сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши по поручению прокуратуры в Варшаве. Это произошло во время его транзитной поездки через Польшу из Нидерландов на Балканы.
Украинская сторона подозревает археолога в умышленном частичном уничтожении археологического комплекса "Древний город Мирмекион" в Керчи на территории оккупированного Крыма.
Убытки оцениваются в более 200 млн гривен.
Справка. Александр Бутягин - 54-летний археолог, который работает в Эрмитаже с 1993 года. Он специализируется на исследовании античных памятников Северного Причерноморья и руководил экспедициями в Керчи с конца 1990-х годов.
Напомним, в конце 2025 года СМИ писали, что Украина обратилась в Польшу с просьбой экстрадировать Александра Бутягина из-за подозрения в незаконных раскопках в оккупированном Крыму.