Найден скелет д'Артаньяна? Ученые раскрыли детали сенсационных раскопок в Нидерландах

18:57 25.03.2026 Ср
2 мин
Сразу несколько признаков указывают на то, что это останки легендарного мушкетера
Валерий Ульяненко
Найден скелет д'Артаньяна? Ученые раскрыли детали сенсационных раскопок в Нидерландах Фото: останки, найденные в церкви в Нидерландах (rkmaastricht nl)

В нидерландском городе Маастрихт нашли скелет, который, вероятно, может принадлежать французскому мушкетеру Шарлю Ожье де Батс де Кастельмор, шевалье д'Артаньяну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Читайте также: Польша экстрадирует в Украину российского археолога Бутягина, который проводил раскопки в Крыму

Эта историческая фигура стала прототипом всемирно известного литературного героя Александра Дюма, но окончательный ответ даст ДНК-анализ, результаты которого поступят уже в ближайшее время.

На протяжении веков место захоронения д'Артаньяна оставалось неизвестным. Это делает находку, которую обнаружили в церкви Святых Петра и Павла потенциально одной из важнейших в Нидерландах.

Д'Артаньян погиб 25 июня 1673 года во время осады Маастрихта, когда французская армия Людовика XIV пыталась захватить город.

Останки нашли во время реставрации

Открытие стало возможным благодаря проседанию пола в помещении церкви в феврале. Во время реставрационных работ под ним и нашли останки.

"Возле его тела лежала французская монета. Более того, расположение могилы указывает на то, что она касается важного лица: скелет лежал на месте, где раньше стоял алтарь, а под алтарем в то время хоронили только королевских или других важных лиц", - рассказал диакон Йос Вальке, который присутствовал на раскопках.

Кроме того, возле ребер были найдены остатки мушкетного ядра, что соответствует описанию ранения д'Артаньяна в исторических источниках.

Скелет изъяли из церкви, он находится в археологическом институте в Девентере. Сейчас лаборатория в Мюнхене сравнивает ДНК найденных останков и потомка исторической французской фигуры.

Напомним, под египетскими пирамидами Гизы обнаружили скрытый гигантский подземный город. По словам итальянской команды, он расположен на глубине примерно 2000 футов (около 600 метров).

Больше по теме:
розкопки
"Есть определенные трудности": Арахамия анонсировал новые форматы работы Рады
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой