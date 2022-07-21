Кількість російських шпигунів у Європі зменшилася вдвічі, - розвідка

Росія "наполовину" втратила здатність шпигувати в Європі після висилки понад 400 офіцерів російської розвідки з міст по всій Європі та арешту кількох таємних шпигунів, які видавали себе за цивільних.

Про це заявив глава британської розвідки Річард Мур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми вважаємо, що у Великій Британії це, ймовірно, вдвічі зменшило їхню здатність займатися шпигунством на користь Росії в Європі", - сказав Мур.

Кілька "нелегалів" або російських шпигунів, які діяли під глибоким прикриттям і маскувались під звичайних цивільних, також були викриті та заарештовані за останні місяці, додав він.