"Одноразовые шпионы": В СВР рассказали, как Россия восстанавливает сеть агентов в Европе

Украина, Суббота 18 октября 2025 17:12
UA EN RU
"Одноразовые шпионы": В СВР рассказали, как Россия восстанавливает сеть агентов в Европе Иллюстративное фото: ФСБ и ГРУ взялись за вербовку "одноразовой агентуры" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российская разведывательная сеть с начала полномасштабной войны в Украине потеряла более 700 агентов в Европе. Поэтому сейчас россияне активно вербуют так называемых "одноразовых шпионов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.

В СВР напомнили, что с февраля 2022 года российская разведывательная сеть в Европе была разгромлена. Европейские спецслужбы выслали около 700 российских шпионов, которые чаще всего действовали под прикрытием дипломатических учреждений РФ.

"Самые масштабные чистки произошли в Болгарии, где статус "persona non grata" получили 82 представителя российских дипучреждений. В Германии выслали 65 человек, в Польше - 58, Румынии - 52, Словакии - 39, Нидерландах и Словении - по 34 и т.д.", - отметили в СВР.

После потери этой разведывательной сети российские спецслужбы переключили внимание на вербовку гражданских жителей европейских стран. Всего с 2022 года зафиксировано:

  • 47 случаев шпионажа в пользу Кремля в Польше;
  • 20 - в Эстонии;
  • 19 - в Латвии;
  • 12 - в Германии;
  • 10 - в Соединенном Королевстве.

"В целом подозреваемыми в работе на Россию стали 130 человек в 12 европейских странах", - говорится в сообщении СВР.

При этом оккупанты, понимая неотвратимость провала своих агентов, взялись за практику вербовки так называемых "одноразовых шпионов". Их вербуют на разовую работу - для получения информации или выполнения определенной задачи.

Враг использует для вербовки интернет, социальные сети, церковные общины, спортивные клубы и массовые мероприятия. Именно там российские спецслужбы ищут потенциальных исполнителей.

"Это часть гибридной стратегии Кремля, направленной на подрыв безопасности европейских государств. Служба внешней разведки Украины призывает украинцев и граждан других стран к бдительности, чтобы не стать инструментом российской агрессии", - резюмировали в СВР.

Между тем британские контрразведывательные службы сообщили, что Великобритания сталкивается с растущей угрозой со стороны России, Ирана и Китая. Риск терроризма со стороны Москвы, Пекина и Тегерана является "огромным".

До этого Служба внутренней безопасности Британии МИ5 предупредила политиков и сотрудников, что они подвергаются атакам со стороны шпионов из Китая, РФ и Ирана. Враг пытается выведывать чувствительную информацию.

