Вербовал подростков для терактов в Украине: разоблачен 16-летний агент РФ в Европе

СБУ задержала агента Москвы, который с территории Евросоюза подыскивал в Украине исполнителей для терактов. Им оказался 16-летний харьковчанин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задержание фигуранта произошло на западной границе Украины, куда он был доставлен польскими правоохранителями в связи с принудительным возвращением на Родину.

Как РФ завербовала харьковчанина

Подросток осенью 2024 года выехал в ЕС и нашел там "легкие заработки" в интернете, которые предложили спецслужбы России.

После вербовки враг поручил парню подыскивать исполнителей терактов в Украине.

Находя "кандидатов", злоумышленник передавал их на прямой контакт с российскими спецслужбистами, которые проводили с ними инструктаж.

Фото: подросток вербовал исполнителей, находясь в ЕС (t.me/SBUkr)

Подростку уже удалось выполнить "задание"

Юноше удалось завербовать несколько человек, которые пошли на сотрудничество с РФ.

Двое из завербованных им агентов - 15-летние жители Харькова, которые в декабре прошлого года совершили подрывы возле райотделов полиции в Слободском и Холодногорском районах города.

Тогда девушка забрала из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ), а юноша самостоятельно изготовил еще одно СВУ и начинил его металлическими гайками. Затем они заложили взрывчатку на местах запланированных терактов.

Тандем агентов задержали сразу после того, как российские спецслужбисты дистанционно активировали спрятанные СВП.

Еще одна попытка не удалась

Для осуществления еще одного взрыва несовершеннолетний харьковчанин привлек свою 21-летнюю знакомую, уроженку из прифронтовой Константиновки.

В начале этого года она прибыла в Одесскую область, арендовала квартиру, где изготовила СВП из пластида и заложила его вблизи админздания ТЦК. Тогда правоохранители задержали фигурантку "на горячем", чем предотвратили теракт.

Следователи открыли производство

На основании собранных доказательств следователи СБУ квалифицировали преступления доставленного из ЕС российского агента по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (пособничество в совершении террористических актов по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.