ЕС хочет укрепить свой ядерный арсенал из-за сомнений в США, - СМИ

Евросоюз, Четверг 22 января 2026 13:40
UA EN RU
ЕС хочет укрепить свой ядерный арсенал из-за сомнений в США, - СМИ Фото: Дональд Трамп, Кир Стартмер, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Страны ЕС сомневаются в обязательстве США защищать их от России и ищут способы усилить собственные арсеналы, а не продолжать полагаться на Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Издание со ссылкой на шесть высокопоставленных чиновников пишет, что лидеры ЕС обсуждают, стоит ли больше полагаться на Францию и Великобританию вместо США. Трое из них сообщили, что допускается даже разработка собственного ядерного оружия.

По словам источников, президент Франции Эммануэль Макрон, страна которого является единственным членом ЕС с ядерным оружием, в ближайшие недели должен выступить с важной речью по этому вопросу.

"Мы обсуждаем, как защитить Европу с помощью ядерного сдерживания с США или без них", - сказал один из европейских чиновников.

Другой охарактеризовал дискуссии среди европейских лидеров о способах защиты от ядерной России без США как "интенсивные и продуктивные".

Эмма Белчер, эксперт по контролю над вооружениями, заявила, что Европа переживает "кризис доверия".

"У нас была система расширенного сдерживания, и США обещали союзникам, что в случае нападения на них с использованием ядерного оружия Соединенные Штаты отреагируют", - отметила она.

В то же время Белчер отметила, что сейчас проблема заключается в том, что "это работает только в том случае, если союзники верят, что обязательства США являются реальными".

Какие варианты рассматривают в Европе

По словам трех чиновников, европейские страны рассматривают ряд вариантов. Среди них: совершенствование ядерного вооружения Франции, передислокация французских бомбардировщиков с ядерным оружием за пределы страны, а также усиление французских и других европейских вооруженных сил на восточном фланге НАТО.

Еще один вариант, который обсуждается, - предоставление странам ЕС, которые не имеют ядерных программ, технических возможностей для их приобретения.

Издание пишет, что наличие технических возможностей для потенциального создания ядерного оружия не будет нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия. В то же время конкретные шаги, такие как производство высокообогащенного урана, будут нарушать положения документа.

В США считают идею европейцев "смешной"

Бывший высокопоставленный американский чиновник заявил, что Франция и Британия не имеют достаточной военной силы, чтобы самостоятельно сдержать Россию, и назвал эту идею "смешной". По его словам, ядерные запасы европейских стран "жалкие", поскольку они не поддерживали их в течение десятилетий и полагались на ядерную защиту США.

Некоторые европейские чиновники также скептически относятся к тому, что Франция может стать надежной альтернативой ядерному арсеналу США. Они опасаются, что любые изменения, к которым обязуется Макрон, могут быть отменены в зависимости от того, кто победит на выборах во Франции в 2027 году.

NBC News сообщает, что один из британских чиновников отказался напрямую комментировать дискуссии европейских стран по ядерному оружию.

"Наша позиция постоянно пересматривается и реагирует на меняющиеся угрозы", - подчеркнул он.

Отмечается, что Великобритания, в отличие от Франции, в значительной степени зависит от американских вооруженных сил в вопросах ядерных ракет и другой поддержки своего арсенала.

Напомним, в октябре 2025 года Дональд Трамп впервые за 33 года объявил о намерении возобновить ядерные испытания. Он поручил Пентагону провести тесты американского ядерного арсенала "на равной основе" с другими ядерными державами.

Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты имеют больший ядерный арсенал и лучшие вооружения, чем Россия.

