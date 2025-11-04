ua en ru
Вт, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Польща хоче створити власну "стіну дронів": перші подробиці

Вівторок 04 листопада 2025 10:25
UA EN RU
Польща хоче створити власну "стіну дронів": перші подробиці Фото: Польща хоче створити власну "стіну дронів" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронами протягом кількох місяців, не чекаючи ініціативи Європейського Союзу щодо створення "стіни дронів".

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами Томчика, цього місяця міністерство оголосить про інвестиції в технології для виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих дронів у рамках програми протиповітряної оборони.

Він не сказав, скільки коштуватимуть інвестиції, але мета полягає в тому, щоб польські компанії отримали щонайменше половину контрактів.

"Ми погоджуємося з ідеєю посилення оборони неба над усім Європейським Союзом і готові розглянути зовнішні пропозиції чи рішення. Але ми надаємо пріоритет національним проектам", – сказав Томчик.

Він також підкреслив, що "стіна дронів" від ЄС може "доповнити" польську систему в майбутньому.

"Якщо будуть якісь зовнішні інструменти, ми використовуватимемо їх повною мірою", – зазначив заступник міністра оборони Польщі.

Томчик також сказав, що міністерство планує використати нову програму оборонних позик ЄС SAFE для фінансування щита країни від дронів, але відмовилося надати подробиці. Враховуючи кордони з РФ, Білоруссю та Україною, Польща отримала найбільше фінансування за програмою SAFE, що дозволило їй скористатися фінансуванням у розмірі 43,7 млрд євро.

"Зброя для боротьби з дронами має бути комплексною. Вона повинна складатися з різних датчиків та ефекторів, що працюють одночасно, спочатку виявляючи та ідентифікуючи об’єкти, а потім нейтралізуючи їх", - додав Томчик.

Нові ініціативи щодо боротьби з дронами стануть ще одним "шаром" мережі протиповітряної оборони країни, поряд із вже розгорнутими системами далекого та середнього радіуса дії. Усі ці елементи призначені для захисту від широкого спектру повітряних загроз, включаючи літаки, гелікоптери, дрони та крилаті ракети.

"Те, як і росіяни, і українці сьогодні використовують безпілотні системи, показує, що посилення наших можливостей у цій галузі має бути пріоритетом у всіх сферах діяльності: у повітрі, на суші та на морі", – сказав заступник міністра оборони Польщі.

"Стіна дронів" у ЄС

Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала проект "стіни дронів" після неодноразових провокацій Росії в Європі, який захищав би східний фланг ЄС.

Нещодавно сім країн Євросоюзу, Україна та Єврокомісія провели переговори щодо створення "стіни дронів".

Однак проект викликав суперечки в блоці через ряд причин. Наприклад, в ЄС по-різному реагують на загрози Москви, також країни мають розбіжності щодо назви та вартості "стіни дронів".

Врешті в ЄС вирішили розширити "стіну дронів" на всі країни ЄС, тобто щоб захист розповсюджувався не лише на східний фланг блоку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Польща Дрони
Новини
Летіли ударні дрони та "Іскандер": як відпрацювала ППО по повітряним цілям росіян
Летіли ударні дрони та "Іскандер": як відпрацювала ППО по повітряним цілям росіян
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце