Еврокомиссия предлагает расширить "стену дронов" на все страны ЕС, - Reuters

Еврокомиссия предлагает расширить инициативу под названием "стена дронов" на восточном фланге Европы для защиты всего континента после того, как некоторые страны заявили, что чувствуют себя брошенными, сообщили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным нескольких неназванных чиновников ЕС, предложение о более широкой "Европейской инициативе по защите от дронов" будет включено в "дорожную карту оборонной готовности", которую в четверг представит Еврокомиссия.

Представители Еврокомиссии заявили, что идея заключается в том, чтобы противодействовать будущим вторжениям путем создания сети датчиков, систем электронного глушения и оружия от стран Балтии до Черного моря.

Государства Восточной Европы одобрили это предложение, но страны южной и западной Европы заявили, что оно пренебрегает угрозами дронов в их части континента.

Комиссар Европейской обороны Андрюс Кубилюс также намекнул на изменения, использовав как старое, так и новое названия проекта во время выступления на конференции по вопросам обороны в Брюсселе.

"Мы предлагаем "Европейскую стену из дронов", точнее "Европейскую инициативу по защите от дронов" - как сеть борьбы с дронами для защиты всей Европы и другие флагманские оборонные проекты", - сказал он.