ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Еврокомиссия предлагает расширить "стену дронов" на все страны ЕС, - Reuters

Вторник 14 октября 2025 14:57
UA EN RU
Еврокомиссия предлагает расширить "стену дронов" на все страны ЕС, - Reuters Фото: Еврокомиссия предлагает расширить "стену дронов" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Еврокомиссия предлагает расширить инициативу под названием "стена дронов" на восточном фланге Европы для защиты всего континента после того, как некоторые страны заявили, что чувствуют себя брошенными, сообщили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным нескольких неназванных чиновников ЕС, предложение о более широкой "Европейской инициативе по защите от дронов" будет включено в "дорожную карту оборонной готовности", которую в четверг представит Еврокомиссия.

Представители Еврокомиссии заявили, что идея заключается в том, чтобы противодействовать будущим вторжениям путем создания сети датчиков, систем электронного глушения и оружия от стран Балтии до Черного моря.

Государства Восточной Европы одобрили это предложение, но страны южной и западной Европы заявили, что оно пренебрегает угрозами дронов в их части континента.

Комиссар Европейской обороны Андрюс Кубилюс также намекнул на изменения, использовав как старое, так и новое названия проекта во время выступления на конференции по вопросам обороны в Брюсселе.

"Мы предлагаем "Европейскую стену из дронов", точнее "Европейскую инициативу по защите от дронов" - как сеть борьбы с дронами для защиты всей Европы и другие флагманские оборонные проекты", - сказал он.

Что известно о "стене дронов"

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно предложила создать "стену дронов" для защиты от российских беспилотников.

В Евросоюзе утверждают, что члены ЕС должны оперативно расширить свою систему защиты от беспилотников с учетом недавних нарушений воздушного пространства нескольких стран. Поэтому в ЕС поддержали такую инициативу.

На днях семь стран ЕС, Украина и Еврокомиссия провели переговоры по созданию "стены дронов". К тому же президент Словакии Петер Пеллегрини также заявил, что Словакия сделает все необходимое, чтобы стать частью проекта "стена дронов".

При этом инициатива по созданию так называемой "стены дронов" для защиты восточного фланга ЕС получила политическую поддержку, но одновременно столкнулась с критикой относительно целесообразности, стоимости и названия проекта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Евросоюз Дрони
Новости
США могут передать Украине лишь до 50 ракет Tomahawk, - FT
США могут передать Украине лишь до 50 ракет Tomahawk, - FT
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит