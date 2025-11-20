Польша потребовала от Беларуси выдать подозреваемых в диверсиях украинцев

Польша вызвала в МИД временного поверенного в делах Беларуси и вручила ему ноту с требованием об экстрадиции двух украинцев, которых подозревают в диверсиях на железной дороге.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Вевюр рассказал, что в ноте содержится призыв "выдать двух граждан Украины, подозреваемых в совершении преступлений террористического характера, по запросу спецслужб Российской Федерации в связи с инцидентами в Мике и Голомбе".

Также спикер МИД добавил, что российское генеральное консульство России в Гданьске должно закрыться до полуночи 23 декабря. При этом сотрудники консульства РФ должны до этого времени выехать из Польши.

Стоит заметить, что в Гданьске прекращает работу последнее российское консульство в Польше. Согласие на его деятельность отозвал министр иностранных дел Радослав Сикорский.