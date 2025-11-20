ua en ru
Польша потребовала от Беларуси выдать подозреваемых в диверсиях украинцев

Варшава, Четверг 20 ноября 2025 15:47
UA EN RU
Польша потребовала от Беларуси выдать подозреваемых в диверсиях украинцев Фото: в Польше расследуют диверсии на железной дороге (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша вызвала в МИД временного поверенного в делах Беларуси и вручила ему ноту с требованием об экстрадиции двух украинцев, которых подозревают в диверсиях на железной дороге.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Вевюр рассказал, что в ноте содержится призыв "выдать двух граждан Украины, подозреваемых в совершении преступлений террористического характера, по запросу спецслужб Российской Федерации в связи с инцидентами в Мике и Голомбе".

Также спикер МИД добавил, что российское генеральное консульство России в Гданьске должно закрыться до полуночи 23 декабря. При этом сотрудники консульства РФ должны до этого времени выехать из Польши.

Стоит заметить, что в Гданьске прекращает работу последнее российское консульство в Польше. Согласие на его деятельность отозвал министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Диверсии в Польше

Напомним, на днях в Польше произошло несколько диверсий на железной дороге. В частности, был поврежден участок путей, которые ведут к польско-украинской границе.

Премьер Польши Дональд Туск подчеркнул, что это были диверсии. По его словам, в терактах подозревают двух граждан Украины - они прибыли в Польшу из Беларуси и после диверсий успели сбежать обратно.

Польские правоохранители уверены, что украинцев наняли российские спецслужбы.

В МИД Украины на этом фоне обратили внимание, что Россия умышленно завербовала граждан Украины для такого задания, поскольку она хочет переложить вину и нарушить помощь украинским воинам со стороны Запада.

