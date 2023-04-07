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Встреча на границе. Министры Украины и Польши попытаются решить проблему с зерном

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Люблин, Пятница 07 апреля 2023 12:33
Встреча на границе. Министры Украины и Польши попытаются решить проблему с зерном Фото: министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сегодня обсудит с польским коллегой Робертом Телусом проблему экспорта зерна. Встреча состоится на границе Украины и Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskieRadio24.

Переговоры пройдут в пункте пропуска Дорогуск-Ягодзин в Люблинском воеводстве. Министры попытаются решить проблему с экспортом украинского зерна через Польшу.

"Польская и украинская стороны ищут пути решения проблем фермеров из-за наплыва сельскохозяйственной продукции, в частности зерновых из Украины", - говорится в сообщении.

Зерновой кризис

Напомним, что в Польше фермеры требуют от властей вернуть пошлину на зерно из Украины. Аграрии отмечают, что украинская продукция, которая должна была пройти по транзиту через Польшу, оседает в стране и продается по заниженным ценам.

Предыдущий министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик ушел в отставку из-за зернового кризиса.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил тему экспорта зерна во время визита в Польшу. Он отметил, что стороны нашли выход из ситуации.

Позже в правительстве Польши заявили, что украинское зерно будут экспортироваться в другие страны без разгрузки.

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