Польша ждет объяснений от Украины после обысков у Ермака
Варшава ожидает объяснений после информации об антикоррупционных расследованиях в Киеве. Речь идет об обысках у главы Офиса президента Андрея Ермака, которые проводили НАБУ и САП сегодня, 28 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министр обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, которое приводит PAP.
Комментируя информацию об обыске антикоррупционными органами в доме Ермака, польский министр заявил, что стратегия Варшавы по поддержке Украины "остается неизменной, поскольку именно там проходит граница польской безопасности".
В то же время он отметил необходимость прозрачности антикоррупционной политики в Украине.
"Мы ожидаем разъяснений", - сказал Косиняк-Камыш.
По его словам, Украина переживает сложный период, а вопрос возможной коррупции в руководстве государства негативно влияет на мирные переговоры.
Вместе с тем министр выразил надежду, что оборона Украины не пострадает из-за ситуаций, которые могут вызвать политические спекуляции и деструктивные влияния со стороны противников Украины.
Обыски у Ермака
Напомним, сегодня в пятницу, 28 ноября, появилась информация о том, что представители Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли с обысками к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.
Впоследствии сам Ермак подтвердил обыски у себя дома и заявил о полном содействии следователям.
По данным источников РБК-Украина, ни одному лицу подозрение после обысков не объявляли.
Также по информации источников РБК-Украина и Financial Times, следственные действия могут быть связаны с производством "Мидас" - масштабным антикоррупционным делом в энергетической сфере.
В рамках этой схемы расследуют возможное участие совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича и бывших высокопоставленных чиновников.
В СМИ и среди политиков распространились утверждения о так называемых "пленках Миндича", на которых якобы упоминается фигура под псевдонимом "Али-Баба" - персонаж, который якобы дает указания по давлению на САП и НАБУ. Некоторые предполагают, что речь идет об Андрее Ермаке.
