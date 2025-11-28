Польша ждет объяснений от Украины после обысков у Ермака

Варшава ожидает объяснений после информации об антикоррупционных расследованиях в Киеве. Речь идет об обысках у главы Офиса президента Андрея Ермака, которые проводили НАБУ и САП сегодня, 28 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министр обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, которое приводит PAP .

Комментируя информацию об обыске антикоррупционными органами в доме Ермака, польский министр заявил, что стратегия Варшавы по поддержке Украины "остается неизменной, поскольку именно там проходит граница польской безопасности".

В то же время он отметил необходимость прозрачности антикоррупционной политики в Украине.

"Мы ожидаем разъяснений", - сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, Украина переживает сложный период, а вопрос возможной коррупции в руководстве государства негативно влияет на мирные переговоры.

Вместе с тем министр выразил надежду, что оборона Украины не пострадает из-за ситуаций, которые могут вызвать политические спекуляции и деструктивные влияния со стороны противников Украины.