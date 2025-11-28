Кто такой Андрей Ермак: что известно о руководителе Офиса президента

Андрей Ермак - одна из самых влиятельных фигур в современной украинской политике. Более пяти лет он возглавляет Офис президента,а сегодня НАБУ пришло к нему с обысками.

Кто такой Ермак, когда он стал главой ОП и почему вокруг него столько споров - собрало РБК-Украина в материале.

Биография Андрея Ермака и его политическая жизнь

Отметим, что Ермак уже установил рекорд по продолжительности работы на должности руководителя Офиса президента Украины, он занимает ее более 5 лет. После него "на ступени" - Сергей Левочкин, который менее четырех лет возглавлял администрацию президента Украины во времена Виктора Януковича.

Юрист, бизнесмен, кинопродюсер и политический менеджер родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Окончил Киевский университет им. Тараса Шевченко по специальности "юрист-международник", имеет свидетельство адвоката, юридической практикой занимался еще с 1991-го. Тогда же с партнерами создал ЗАО "Юридическая служба Б.Э.Р.С. и партнеры".

В 1997 году Ермак основал "Международную юридическую компанию", которая занималась интеллектуальной собственностью и представляла интересы Disney, Pixar, Universal и "Интер Медиа Групп".

В этот период он также стал членом Международной организации юристов (IBA) и Ассоциации юристов Украины. Во время сотрудничества с телеканалом "Интер" он познакомился с Владимиром Зеленским.

В течение семи лет Ермак был помощником народного депутата Эльбруса Тедеева от "Партии регионов". В 2012-м начал продюсерскую карьеру: основал Garnet International Media Group и стал продюсером фильмов "Сквот32", "Правило боя" и украинско-словацкой "Межи".

В 2017 году присоединился к Украинской киноакадемии, а впоследствии и к Европейской.

Политическая деятельность при Зеленском

В 2019 году Ермак вошел в предвыборный штаб Владимира Зеленского. После его победы стал помощником президента, занимаясь международной политикой - отношениями с США, РФ и переговорами "Нормандской четверки".

Он возглавлял группу, которая вернула из российского заключения 35 украинцев. В том же году его включили в Национальный инвестиционный совет и наблюдательный совет "Укроборонпрома".

Назначение главой ОП и первые скандалы

В 2020 году Зеленский назначил Ермака главой Офиса президента. В медиа это связывали с конфликтом за влияние между Ермаком и тогдашним руководителем ОП Андреем Богданом.

В том же году нардеп Гео Лерос опубликовал записи, где человек, похожий на брата Ермака - Дениса, якобы "торгует должностями". Ермак обратился в ГБР и СБУ для проверки записей. Брат подтвердил, что голос его, но заявил о "нарезке фраз".

САП открыла дело, которое позже передали полиции и переквалифицировали в мошенничество. ГБР выдвинуло подозрение уже самому Леросу.

В 2021 году Ермака вызвали на допрос по делу "вагнеровцев". Экс-глава ГУР Василий Бурба утверждал, что отсрочка операции произошла по приказу Зеленского, переданного через Ермака. В расследовании Bellingcat отмечалось, что именно Ермак был инициатором переноса операции.

В том же году возник скандал из-за празднования его дня рождения на государственной даче. ОП отрицал "большое празднование", но журналисты выяснили, что среди гостей был австрийский бизнесмен Карл Контрус, компании которого получали подряды в Украине и РФ.

Война и концентрация власти

После начала полномасштабного вторжения Ермак остался в Киеве вместе с Зеленским и правительством. Позже он признавал, что до последнего не верил в неизбежность атаки РФ, несмотря на предупреждения западных партнеров.

По данным The Washington Post, Ермак посылал мировым лидерам фото погибших детей и разрушенных домов, добиваясь большей помощи Украине. Он возглавил Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, который должен был помогать людям, пострадавшим от войны.

По инициативе президента Украины, Ермак вместе с бывшим послом США Майклом Макфолом возглавил международную экспертную "Группу Ермака-Макфола" для разработки санкций против РФ.

Ермак по поручению Зеленского занимается самыми разными направлениями, от возвращения похищенных Россией детей до прямых переговоров с руководством американской администрации.

Его должность как главы ОП в этом аспекте стала эквивалентом распространенной в западных странах должности "советника президента по вопросам национальной безопасности".

В течение полномасштабной войны Ермак усилил свои позиции как "правой руки" президента, критики неоднократно упрекали главу ОП в чрезмерной концентрации власти в одних руках. Зато по словам самого Ермака, он лишь выполняет поручения президента на разных направлениях.

Ермак сопровождает президента Украины практически во всех зарубежных рабочих поездках. В 2025 году авторитетное американское издание Politico посвятило статью руководителю Офиса президента Украины.

Издание написало, что Ермак, который часто наведывается в США в критический для Украины момент, вызывает все большее раздражение в Вашингтоне. В команде президента подобные тезисы категорически отрицают.

Зато президент Зеленский, отвечая на вопрос о влиянии Ермака в интервью Bloomberg в прошлом году, назвал его "человеком своей команды и мощным менеджером".

Слухи о возможной отставке Ермака

Как писали многочисленные СМИ и представители украинского политикума, президент Владимир Зеленский может уволить Ермака на фоне так называемых "пленок Миндича" о масштабной коррупции.

В этих пленках фигурирует человек по прозвищу "Али-Баба", который раздает указания правоохранительным органам по атакам на САП и НАБУ, и это якобы может быть Андрей Ермак.

Как рассказали РБК-Украина многочисленные источники в разных группах влияния внутри "Слуги народа", настроения по увольнению Ермака были очень распространенными во фракции, их активно коммуницировал президенту Зеленскому руководитель фракции СН Давид Арахамия.

Недавно парламентарий от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире "Свобода Live" заявил, что во фракции обсуждали тему отставки Ермака с должности главы ОП и некоторые депутаты это поддерживают.

"Не секрет, что правительство формировалось в основном после того, как были одобрены определенные кандидатуры в Офисе президента, то есть это было решение президента или это какое-то совместное решение, я не могу сказать, но действительно среди "слуг" много сегодня было разговоров о том, что господин Ермак должен уйти", - сказал Вениславский 18 ноября.

На фоне громкого коррупционного дела "Мидас", которое ведет НАБУ, в политических кругах заявляли, что дело не только в необходимости отставки именно Ермака, а в том, что "подавляющее большинство людей" хочет перезагрузки системы управления.