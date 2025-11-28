Польща чекає пояснень від України після обшуків у Єрмака

Варшава очікує пояснень після інформації про антикорупційні розслідування в Києві. Йдеться про обшуки у голови Офісу президента Андрія Єрмака, які проводили НАБУ та САП сьогодні, 28 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністр оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, яку наводить PAP .

Разом з тим міністр висловив сподівання, що оборона України не постраждає через ситуації, які можуть викликати політичні спекуляції та деструктивні впливи з боку противників України.

За його словами, Україна переживає складний період, а питання можливої корупції в керівництві держави негативно впливає на мирні переговори.

"Ми очікуємо роз’яснень", - сказав Косіняк-Камиш.

Водночас він наголосив на необхідності прозорості антикорупційної політики в Україні.

Коментуючи інформацію про обшук антикорупційними органами в будинку Єрмака, польський міністр заявив, що стратегія Варшави щодо підтримки України "залишається незмінною, оскільки саме там проходить межа польської безпеки".

Обшуки у Єрмака

Нагадаємо, сьогодні у п'ятницю, 28 листопада, з'явилась інформація про те, що представники Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийшли з обшуками до керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Згодом сам Єрмак підтвердив обшуки у себе вдома та заявив про повне сприяння слідчим.

За даними джерел РБК-Україна, жодній особі підозру після обшуків не оголошували.

Також за інформацією джерел РБК-Україна та Financial Times, слідчі дії можуть бути пов’язані з провадженням "Мідас" - масштабною антикорупційною справою в енергетичній сфері.

У межах цієї схеми розслідують можливу участь співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча та колишніх високопосадовців.

У ЗМІ та серед політиків поширилися твердження про так звані "плівки Міндіча", на яких нібито згадується фігура під псевдонімом "Алі-Баба" - персонаж, що начебто дає вказівки щодо тиску на САП і НАБУ. Деякі припускають, що йдеться про Андрія Єрмака.

