ua en ru
Пт, 28 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Польща чекає пояснень від України після обшуків у Єрмака

П'ятниця 28 листопада 2025 14:37
UA EN RU
Польща чекає пояснень від України після обшуків у Єрмака Фото: Андрій Єрмак (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Ірина Глухова

Варшава очікує пояснень після інформації про антикорупційні розслідування в Києві. Йдеться про обшуки у голови Офісу президента Андрія Єрмака, які проводили НАБУ та САП сьогодні, 28 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністр оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, яку наводить PAP.

Коментуючи інформацію про обшук антикорупційними органами в будинку Єрмака, польський міністр заявив, що стратегія Варшави щодо підтримки України "залишається незмінною, оскільки саме там проходить межа польської безпеки".

Водночас він наголосив на необхідності прозорості антикорупційної політики в Україні.

"Ми очікуємо роз’яснень", - сказав Косіняк-Камиш.

За його словами, Україна переживає складний період, а питання можливої корупції в керівництві держави негативно впливає на мирні переговори.

Разом з тим міністр висловив сподівання, що оборона України не постраждає через ситуації, які можуть викликати політичні спекуляції та деструктивні впливи з боку противників України.

Обшуки у Єрмака

Нагадаємо, сьогодні у п'ятницю, 28 листопада, з'явилась інформація про те, що представники Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийшли з обшуками до керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Згодом сам Єрмак підтвердив обшуки у себе вдома та заявив про повне сприяння слідчим.

За даними джерел РБК-Україна, жодній особі підозру після обшуків не оголошували.

Також за інформацією джерел РБК-Україна та Financial Times, слідчі дії можуть бути пов’язані з провадженням "Мідас" - масштабною антикорупційною справою в енергетичній сфері.

У межах цієї схеми розслідують можливу участь співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча та колишніх високопосадовців.

У ЗМІ та серед політиків поширилися твердження про так звані "плівки Міндіча", на яких нібито згадується фігура під псевдонімом "Алі-Баба" - персонаж, що начебто дає вказівки щодо тиску на САП і НАБУ. Деякі припускають, що йдеться про Андрія Єрмака.

Детальніше про всі обставини обшуків у Андрія Єрмака - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Хто такий Андрій Єрмак та що відомо про керівника Офісу президента України можна дізнатися в окремому матеріалі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща НАБУ Андрій Єрмак Офіс президента
Новини
НАБУ підтверджує обшуки у Єрмака: перші деталі
НАБУ підтверджує обшуки у Єрмака: перші деталі
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає