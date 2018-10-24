Польща продовжить захищати інтереси України на міжнародній арені, - Чапутович

Фото: Павло Клімкін та Яцек Чапутович (twitter.com/mfa_ukraine)

Чапутович зазначив, що Польща постійно підтримує Україну в її конфлікті з Росією

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Польща продовжить захищати інтереси України на міжнародній арені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Вчора в Польщі відбулася зустріч глав МЗС України і Польщі Павла Клімкіна та Яцека Чапутовича. На спільній прес-конференції польський міністр заявив, що Польща постійно підтримує Україну в її конфлікті з Росією і продовжить захищати інтереси України на міжнародній арені.

"Ми продовжимо піднімати питання незаконного анексії Криму та збройної агресії Росії на сході України на форумі міжнародних організація, членами яких є Польща, перш за все, Ради безпеки ООН, ОБСЄ, ЄС і НАТО", - сказав Чапутович.

Також повідомляється, що міністри домовилися про необхідність поліпшення ситуації на прикордонних переходах. Зокрема, Україна розраховує розширити функціонування спільного митного контролю до восьми пунктів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ході спільної прес-конференції з Чапутовичем Клімкін заявляв, що перед виборами РФ буде робити абсолютно все, щоб дестабілізувати Україну.

Додамо, також повідомлялося, що Клімкін 23-24 жовтня перебуватиме у Варшаві, де візьме участь у форумі з безпеки.