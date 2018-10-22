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Климкин примет участие в форуме по безопасности в Польше

Новости » Политика    22.10.2018 - 18:33
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин 23-24 октября посетит Польшу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в форуме по безопасности, который будет проходить в Польше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как отмечается, 23-24 октября Климкин будет находиться в Польше с рабочим визитом для участия в Варшавском форуме по безопасности.

"Во время визита также планируется проведение ряда двусторонних встреч и общение с представителями СМИ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Климкина, нарушениями договора о РСМД Россия наносит огромный вред мировой безопасности, а больше всего угроз создает для Европы. Также Климкин отмечал, что своими действиями РФ "сводит на нет множество выдающихся политических достижений, которые в свое время положили конец глобальному противостоянию СССР и Запада".

Добавим, также сообщалось, что Германия планирует включить в список безопасных стран происхождения еще 14 государств, в том числе и Украину. Вместе с тем, окончательное решение зависит от выполнения целого ряда критериев, а также предписаний Евросоюза и заключения Федерального конституционного суда Германии.

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