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Перед выборами РФ будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину, - Климкин

Новости » Выборы 2019    23.10.2018 - 18:05
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин находится с рабочим визитом в Польше

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Российская Федерация будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине перед выборами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Климкина в ходе пресс-конференции в Варшаве.

По словам Климкина, в настоящее время Россия последовательно пытается дестабилизировать ситуацию в Азовском море, останавливая на много часов судна, которые идут в украинские порты.

"Конечно перед выборами, президентскими и парламентскими выборами следующего года, РФ будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину", - заявил Климкин.

 

Вживую: Совместная пресс-конференция Министров иностранных дел Украины и Польши Pavlo Klimkin и Яцека Чапутовича.

Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine Вторник, 23 октября 2018 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 23-24 октября Климкин примет участие в Варшавском безопасностном форуме.

Добавим, также сообщалось, что сегодня Климкин встретился с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, который заявил, что Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии.

"Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, не признает незаконной аннексии Россией Крыма", - заявлял Чапутович.

Вмешательство России в выборы США было неэффективным, - советник Трампа Нарушениями договора о РСМД больше всего угроз Россия создает для Европы, - Климкин
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