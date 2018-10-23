Перед выборами РФ будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину, - Климкин

Климкин находится с рабочим визитом в Польше
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Российская Федерация будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине перед выборами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Климкина в ходе пресс-конференции в Варшаве.
По словам Климкина, в настоящее время Россия последовательно пытается дестабилизировать ситуацию в Азовском море, останавливая на много часов судна, которые идут в украинские порты.
"Конечно перед выборами, президентскими и парламентскими выборами следующего года, РФ будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину", - заявил Климкин.
Вживую: Совместная пресс-конференция Министров иностранных дел Украины и Польши Pavlo Klimkin и Яцека Чапутовича.Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine Вторник, 23 октября 2018 г.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 23-24 октября Климкин примет участие в Варшавском безопасностном форуме.
Добавим, также сообщалось, что сегодня Климкин встретился с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, который заявил, что Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии.
"Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, не признает незаконной аннексии Россией Крыма", - заявлял Чапутович.