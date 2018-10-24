ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Польша продолжит защищать интересы Украины на международной арене, - Чапутович

Новости » Политика    24.10.2018 - 11:20
Фото: Павел Климкин и Яцек Чапутович (twitter.com/mfa_ukraine)
Фото: Павел Климкин и Яцек Чапутович (twitter.com/mfa_ukraine)

Чапутович отметил, что Польша постоянно поддерживает Украину в ее конфликте с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша продолжит защищать интересы Украины на международной арене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Вчера в Польше состоялась встреча глав МИД Украины и Польши Павла Климкина и Яцека Чапутовича. На совместной пресс-конференции польский министр заявил, что Польша постоянно поддерживает Украину в ее конфликте с Россией и продолжит защищать интересы Украины на международной арене.

"Мы продолжим поднимать вопрос незаконной аннексии Крыма и вооруженной агрессии России на востоке Украины на форуме международных организация, членами которых является Польша, прежде всего, Совбеза ООН, ОБСЕ, ЕС и НАТО", - сказал Чапутович.

Также сообщается, что министры договорились о необходимости улучшения ситуации на пограничных переходах. В частности, Украина рассчитывает расширить функционирование совместного таможенного контроля до восьми пунктов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ходе совместной пресс-конференции с Чапутовичем Климкин заявлял, что перед выборами РФ будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину.

Добавим, также сообщалось, что Климкин 23-24 октября будет находиться в Варшаве, где примет участие в форуме по безопасности.

Россия заблокирует активы сотен украинцев, - Медведев  
Новости Украины ПольшаРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь