Польша продолжит защищать интересы Украины на международной арене, - Чапутович

Фото: Павел Климкин и Яцек Чапутович (twitter.com/mfa_ukraine)

Чапутович отметил, что Польша постоянно поддерживает Украину в ее конфликте с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша продолжит защищать интересы Украины на международной арене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Вчера в Польше состоялась встреча глав МИД Украины и Польши Павла Климкина и Яцека Чапутовича. На совместной пресс-конференции польский министр заявил, что Польша постоянно поддерживает Украину в ее конфликте с Россией и продолжит защищать интересы Украины на международной арене.

"Мы продолжим поднимать вопрос незаконной аннексии Крыма и вооруженной агрессии России на востоке Украины на форуме международных организация, членами которых является Польша, прежде всего, Совбеза ООН, ОБСЕ, ЕС и НАТО", - сказал Чапутович.

Также сообщается, что министры договорились о необходимости улучшения ситуации на пограничных переходах. В частности, Украина рассчитывает расширить функционирование совместного таможенного контроля до восьми пунктов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ходе совместной пресс-конференции с Чапутовичем Климкин заявлял, что перед выборами РФ будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину.

Добавим, также сообщалось, что Климкин 23-24 октября будет находиться в Варшаве, где примет участие в форуме по безопасности.