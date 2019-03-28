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Польща закликала Росію припинити свавільні обшуки в Криму


27 березня у Криму співробітники ФСБ провели близько 25 обшуків в будинках кримськотатарських активістів

У Міністерстві закордонних справ Польщі закликали Російську Федерацію припинити свавільні обшуки на окупованому півострові Крим та припинити переслідування і затримання кримських татар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника міністра закордонних справ Польщі Мартіна Пшидача в Twitter.

"Російські окупаційні власті не припиняють переслідування кримських татар на незаконно аннексированом півострові. Довільні обшуки та затримання серед цієї громади повинні негайно припинитися ", - зазначив в повідомленні заступник глави МЗС Польщі.

Нагадаємо, 27 березня в аннексированном Криму співробітники ФСБ провели близько 25 обшуків в будинках кримськотатарських активістів нібито у справі організації "Хізб ут-Тахрір".

У ФСБ Росії заявили про затримання в Криму 20 кримських татар, яких підозрюють в участі в "Хізб ут-Тахрір". За інформацією служби, за місцем проживання було виявлено пропагандистські матеріали "Хізб ут-Тахрір".

Увечері того ж дня суд Сімферополя обрав ме6ру заходу для п'ятьох затриманих кримських татар. Їм усім обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 15 травня.

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