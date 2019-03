Польща закликала Росію припинити свавільні обшуки в Криму

У Міністерстві закордонних справ Польщі закликали Російську Федерацію припинити свавільні обшуки на окупованому півострові Крим та припинити переслідування і затримання кримських татар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника міністра закордонних справ Польщі Мартіна Пшидача в Twitter.

"Російські окупаційні власті не припиняють переслідування кримських татар на незаконно аннексированом півострові. Довільні обшуки та затримання серед цієї громади повинні негайно припинитися ", - зазначив в повідомленні заступник глави МЗС Польщі.

Russian occupying authorities do not cease to harass Crimean Tatars on the illegally annexed Peninsula. The arbitrary searches and detentions among this community must end immediately. #Crimea