Суд Сімферополя заарештував кримськотатарських активістів

Фото: Тофік Абдулазиев (Кримська солідарність)

Так званий суд виніс рішення утримання кримських татар під вартою до 15 травня 2019 року

Київський районний суд міста Сімферополя обрав запобіжний захід для п'ятьох затриманих кримських татар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського омбудсмена Людмили Денисової Facebook.

Як повідомляє омбудсмен, вже є перші рішення так званого суду - Тофіка Абдулгазиева і Рустема Сейтхалилова заарештували до 15 травня 2019 року.

Також судове засідання по обранню запобіжного заходу громадянам України Акіму Бекіров, Сейтвели Сейтнабдиеву і Фархад Bazarovu завершено.

"Так званий суд виніс рішення утримання кримських татар під вартою до 15 травня 2019 року", - повідомляє Людмила Денисова.

За попередніми даними, сьогодні судом буде розглянуто 12 клопотань.

"РФ продовжує знущатися над громадянами України, кримськими татарами, і влаштовувати показові судилища", - зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, вранці 27 березня в Криму проходили обшуки у справі організації "Хізб ут-Тахрір". У Сімферополі у не менше 22-х будинках кримських татар повели обшуки.

У ФСБ Росії заявили про затримання в Криму 20 кримських татар, яких підозрюють в участі в "Хізб ут-Тахрір". За інформацією служби, за місцем проживання було виявлено пропагандистські матеріали "Хізб ут-Тахрір".