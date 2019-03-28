Польша призвала Россию прекратить произвольные обыски в Крыму

В Министерстве иностранных дел Польши призвали Российскую Федерацию прекратить произвольные обыски на оккупированном полуострове Крым и прекратить преследования и задержания крымских татар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра иностранных дел Польши Мартина Пшидача в Twitter.

"Российские оккупационные власти не прекращают преследование крымских татар на незаконно аннексированом полуострове. Произвольные обыски и задержания среди этой общины должны немедленно прекратиться ", - отметил в сообщении заместитель главы МИД Польши.

Напомним, 27 марта в аннексированном Крыму сотрудники ФСБ провели около 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу организации "Хизб ут-Тахрир".

В ФСБ России заявили о задержании в Крыму 20 крымских татар, которых подозревают в участии в "Хизб ут-Тахрир". По информации службы, по местам жительства были обнаружены пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир".

Вечером того же дня суд Симферополя избрал ме6ру пресечения для пятерых задержанных крымских татар. Им всем избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 мая.