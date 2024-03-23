ua en ru
Сб, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харьковской области возможны отключения света по графику: власти обратились к жителям

Харьков, Суббота 23 марта 2024 14:40
UA EN RU
В Харьковской области возможны отключения света по графику: власти обратились к жителям Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Отключения света по графику в Харькове и области могут ввести временно для стабилизации ситуации. Жителей просят подготовиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Он отметил, что разрушения в результате вражеской атаки 22 марта очень серьезны. В некоторых частях Харькова вернули свет, но работы продолжаются. В скором времени планируется выйти на пик мощностей.

"Следует заранее подготовиться к возможному повторному исчезновению света: заряженные павербанки, необходимые для вас запасы питьевой и технической воды, пищи", - предупредил Синегубов.

Энергетики призывают жителей Харьковской области снизить нагрузку на энергосеть: не пользоваться одновременно мощными электрическими устройствами, по возможности включать приборы не в пиковые часы.

"Возможны и временные плановые отключения по техническим причинам, чтобы присоединить как можно больше потребителей", - подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Масштабная атака 22 марта

В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину. Под ударом окупантов была энергетика.

В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС. Тяжелая ситуация была в Харькове, в городе проблемы не только со светом, но и с интернетом, снабжением теплом и водой. В "Укрэнерго" назвали вчерашнюю атаку на энергетику самой большой за все время войны.

В результате атаки врага есть погибшие и раненые, в частности в Запорожье и Хмельницкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине Отключения света
NEWS
Причастна ли к теракту в Подмосковье ИГИЛ и почему Путин намекает на Украину: мнение эксперта
Причастна ли к теракту в Подмосковье ИГИЛ и почему Путин намекает на Украину: мнение эксперта
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными