В Харьковской области возможны отключения света по графику: власти обратились к жителям

Отключения света по графику в Харькове и области могут ввести временно для стабилизации ситуации. Жителей просят подготовиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Он отметил, что разрушения в результате вражеской атаки 22 марта очень серьезны. В некоторых частях Харькова вернули свет, но работы продолжаются. В скором времени планируется выйти на пик мощностей.

"Следует заранее подготовиться к возможному повторному исчезновению света: заряженные павербанки, необходимые для вас запасы питьевой и технической воды, пищи", - предупредил Синегубов.

Энергетики призывают жителей Харьковской области снизить нагрузку на энергосеть: не пользоваться одновременно мощными электрическими устройствами, по возможности включать приборы не в пиковые часы.

"Возможны и временные плановые отключения по техническим причинам, чтобы присоединить как можно больше потребителей", - подчеркнул глава Харьковской ОВА.