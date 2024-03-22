РФ запустила 21 ракету. Какая ситуация после обстрелов в Харьковской области

В ходе масштабной атаки по Украине в ночь на 22 марта было зафиксировано попадание 21 ракеты по Харьковской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

"По Харьковской области попала 21 ракета. Это были объекты энергетической инфраструктуры. Мы сейчас работаем над устранением последствий попаданий и понемногу пытаемся возобновлять электроснабжение", - рассказал он.

По словам Синегубова, удалось восстановить работу телефонных номеров экстренных служб и удержать критическую инфраструктуру города и области. Это позволит скоро подключать потребителей.

Тем не менее, ситуация в городе и области все еще сложна. Над решением проблем работают энергетики, ГСЧС, все службы будут работать круглосуточно.

"Я не хочу называть конкретные даты или часы, чтобы не информировать врага. Но потребители в скором времени заметят результаты нашей работы", - подчеркнул он.

Масштабная атака

В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину, выпустили более 150 дронов и ракет. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Под ударом неприятеля была энергетика. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС. Трудная ситуация в Харькове, город обесточен, есть проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работает.

Проблемы со светом возникли в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской и Хмельницкой областях. Также атакованы объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской областях.

В "Укрэнерго" уже назвали сегодняшнюю атаку на энергетику самой большой за все время войны. Где ввели отключение света – узнайте по ссылке.

Детальнее о последствиях массированной атаки на ХАрков и область - в материале РБК-Украина.

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