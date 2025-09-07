В Киеве возросло количество погибших в результате ночного обстрела

Количество погибших в результате массированного удара РФ по Киеву возросло. Стало известно о третьей жертве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

"Поступила информация о третьем погибшем человеке от ночной атаки россиян. Искренние соболезнования родным", - заявил он.

Ранее представитель ГСЧС Киева Павел Петров в эфире телемарафона сообщил, что, предварительно, под завалами дома в Святошинском районе искали тело погибшего мужчины.

Напомним, в результате удара РФ по девятиэтажке в Святошинском районе Киева погибли женщина и ее трехмесячный сын, у отца - тяжелые травмы. Еще более 20 человек ранены.

Обновлено в 13:48

Начальник КГВА сообщил, что информация о третьем погибшем в Киеве не подтвердилась.