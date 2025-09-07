ua en ru
Половина дронов, которые атаковали Украину ночью, оказались "Шахедами", - Игнат

Киев, Воскресенье 07 сентября 2025 13:37
Половина дронов, которые атаковали Украину ночью, оказались "Шахедами", - Игнат Фото: начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украину ночью 7 сентября атаковали 810 вражеских дронов. Из них около половины - это ударные "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

Около половины БПЛА, которые сегодня залетели на территорию нашего государства, это - именно "Шахеды" ударного типа. Остальные - дроны-имитаторы", - заявил Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что имитаторы "Гербера" также могут быть опасными. Россияне используют их как средства разведки, камеры. По словам Игната, такие беспилотники могут нести взрывчатку до 5 кг.

Напомним, что ночью россияне запустили по Украине 810 дронов и 13 ракет, в том числе и баллистических. Противовоздушная оборона обезвредила 751 вражескую цель - 747 дронов и 4 крылатые ракеты "Искандер-К".

Последствия атаки РФ

Враг ночью атаковал Киев, Кременчуг, Одессу, Запорожье, Днепр и Кривой Рог. Больше о - в нашем материале.

В Киеве повреждены многоэтажки, а также здание Кабмина. В результате удара по девятиэтажке погибли три человека, более 20 пострадали.

В Кременчуге был атакован мост Крюковский мост через Днепр. Движение по мосту, который относится к инфраструктуре "Укрзализныци", ограничили.

В Одессе также под удар РФ попали дома, три человека пострадали.

