Половина дронів, які атакували Україну вночі, виявилися "Шахедами", - Ігнат

Україну вночі 7 вересня атакували 810 ворожих дронів. З них близько половини - це ударні "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Близько половини БПЛА, які сьогодні залетіли на територію нашої держави, це - саме "Шахеди" ударного типу. Решта - дрони-імітатори", - заявив Ігнат.

Представник Повітряних сил наголосив, що імітатори "Гербера" також можуть бути небезпечними. Росіяни використовують їх як засоби розвідки, камери. За словами Ігната, такі безпілотники можуть нести вибухівку до 5 кг.

Нагадаємо, що вночі росіяни запустили по Україні 810 дронів та 13 ракет, зокрема і балістичних. Протиповітряна оборона знешкодила 751 ворожу ціль - 747 дронів та 4 крилаті ракети "Іскандер-К".