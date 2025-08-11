Полиция провела масштабные обыски из-за уклонения от службы: вручили почти 30 подозрений

Правоохранители провели более 60 обысков по делам об уклонении от службы в армии. Подозрения получили почти 30 человек, среди них и военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию .

Полиция, ГБР и работники внутренней безопасности ВСУ провели третий этап операции "Опекун", чтобы выявить лиц, уклоняющихся от мобилизации и службы в армии.





Так, в одном из случаев военный подал в ТЦК документы, что его мать и жена имеют II группу инвалидности. Во время проверки выяснилось, что ни одна из женщин не обращалась в медицинские учреждения и медицинской помощи не получала.

В другом деле военнообязанный предоставил справку о непригодности к службе по состоянию здоровья. На самом деле врачи рекомендовали ему лишь кратковременный отпуск продолжительностью до 30 дней.

Как сообщает полиция, еще один военный покалечил сам себя, пытаясь таким образом избежать мобилизации.

Правоохранители выявили многочисленные факты использования поддельной медицинской документации. У некоторых фигурантов вообще отсутствуют данные об обращении к врачам. Всего почти 30 военнослужащих и гражданских получили подозрения.

Уголовные производства расследуются по нескольким статьям УКУ:

ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом),

ст. 336 (уклонение от призыва по мобилизации),

ст. 358 (подделка документов и их использование),

ч. 3 ст. 190 (мошенничество).

Фото: полиция вручила подозрения почти 30 военнообязанным (npu.gov.ua)