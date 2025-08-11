ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Полиция провела масштабные обыски из-за уклонения от службы: вручили почти 30 подозрений

Киев, Понедельник 11 августа 2025 12:11
UA EN RU
Полиция провела масштабные обыски из-за уклонения от службы: вручили почти 30 подозрений Фото: полиция вручила почти 30 подозрений из-за уклонения от службы (npu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители провели более 60 обысков по делам об уклонении от службы в армии. Подозрения получили почти 30 человек, среди них и военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Полиция, ГБР и работники внутренней безопасности ВСУ провели третий этап операции "Опекун", чтобы выявить лиц, уклоняющихся от мобилизации и службы в армии.



Так, в одном из случаев военный подал в ТЦК документы, что его мать и жена имеют II группу инвалидности. Во время проверки выяснилось, что ни одна из женщин не обращалась в медицинские учреждения и медицинской помощи не получала.

В другом деле военнообязанный предоставил справку о непригодности к службе по состоянию здоровья. На самом деле врачи рекомендовали ему лишь кратковременный отпуск продолжительностью до 30 дней.

Как сообщает полиция, еще один военный покалечил сам себя, пытаясь таким образом избежать мобилизации.

Правоохранители выявили многочисленные факты использования поддельной медицинской документации. У некоторых фигурантов вообще отсутствуют данные об обращении к врачам. Всего почти 30 военнослужащих и гражданских получили подозрения.

Уголовные производства расследуются по нескольким статьям УКУ:

  • ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом),
  • ст. 336 (уклонение от призыва по мобилизации),
  • ст. 358 (подделка документов и их использование),
  • ч. 3 ст. 190 (мошенничество).

Фото: полиция вручила подозрения почти 30 военнообязанным (npu.gov.ua)

Масштабное разоблачение схем выезда за границу

Напомним, в январе полиция сообщила, что ликвидировала почти 50 схем незаконного выезда за границу в 22 регионах Украины. Правоохранители провели более 600 одновременных обысков.

По данным следствия, действия злоумышленников привели к тому, что сотни военнообязанных незаконно выехали из Украины.

Позже полиция провела новую волну обысков по делам о переправке мужчин за границу. Правоохранители разоблачили преступные схемы на территории 19 областей и провели 270 обысков. Фигурантам вручили подозрения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полиция Мобилизация в Украине Полицейские
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН