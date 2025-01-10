Сотни обысков одновременно. Полиция проводит спецоперацию против каналов побега за границу
Национальная полиция проводит спецоперацию по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу. По всей стране сейчас проходят более 600 одновременных обысков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.
"Более 600 одновременных обысков проводят оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции и это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу", - пишет Нацполиция.
Отмечается, что речь идет об организаторах, а также участниках групп, которые помогают мужчинам призывного возраста сбежать за границу в обход официальных пунктов пропуска.
"По имеющимся данным, этими маршрутами дельцы поспособствовали в пересечении сотням военнообязанных. Мероприятия продолжаются по всем областям Украины", - добавляет Нацполиция.
Детали спецоперации обещают раскрыть после завершения следственных действий.
Запрет на пересечение границы
С начала полномасштабного вторжения России, в Украине введено ограничение на выезд за границу для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это решение принято для обеспечения мобилизации и обороноспособности страны в военное время.
Несмотря на запрет выезда военнообязанных мужчин за границу, в стране появились различные незаконные схемы для обхода этих ограничений. Некоторые из них включают подделку документов или пересечение границы через нелегальные маршруты
Например, в прошлом году были разоблачены два депутата Харьковской области и бывшая руководительница аппарата областной военной администрации, которые организовали пересечение границы для 19 псевдоволонтеров.
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