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Масштабное разоблачение схем по выезду за границу: полиция вручила более 60 подозрений

Украина, Суббота 11 января 2025 09:49
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Масштабное разоблачение схем по выезду за границу: полиция вручила более 60 подозрений Фото: полиция вручила более 60 подозрений из-за незаконной переправки мужчин за границу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Полицейские за сутки ликвидировали почти полсотни схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах Украины. Правоохранители вручили более 60 подозрений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Преступную сеть разоблачили следователи Нацполиции, оперативники Департамента стратегических расследований совместно с Госпогранслужбой, работниками прокуратур и Офиса генпрокурора с привлечением сотрудников ТЦК и СП.

Среди выявленных махинаций: переправка вне пунктов пропуска, подделка документов о состоянии здоровья, фиктивные внесения в информационную систему "Шлях" и другие. Участниками и организаторами схем были руководители больниц разного уровня, должностные лица ТЦК, МСЭК и ВВК, а также гражданские лица.

Потенциальных "клиентов" подыскивали через знакомых и закрытые Telegram-каналы. Такие "услуги" стоили от 5 до 22 тысяч долларов, в зависимости от выбранного способа незаконного пересечения границы.

В полиции отметили, что полученные деньги фигуранты легализовали через покупку авто и недвижимости, в некоторых случаях выводили в оффшоры.

Следователи объявили 60 подозрений за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Среди подозреваемых как исполнители, так и организаторы, в том числе руководители госучреждений разного уровня. Действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Подозреваемым грозит до девяти лет за решеткой с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Фото: полиция разоблачила почти 50 схем выезда за границу (npu.gov.ua)

Напомним, 10 января Национальная полиция сообщила о масштабных обысках по делам о незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу. Правоохранители провели более 600 одновременных обысков.

Как отметили в полиции, злоумышленники через свои каналы поспособствовали в пересечении сотням военнообязанных.

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Национальная полиция Выезд за границу Полицейские
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