КНДР представила свою первую официальную генеративную ИИ-систему Fountain of Wisdom, отвечающую на вопросы о науке и технологиях. Ее показали на выставке в Пхеньяне и на государственном телевидении, а аналитики уже предполагают, что технология может быть построена на готовых открытых моделях.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на 38 North .

Как работает система Fountain of Wisdom: функции и ограничения

Система получила название AI Service System 1.0, Fountain of Wisdom ("Источник мудрости") и рассчитана на работу на корейском и английском языках.

Ее создали специалисты Института исследований технологий искусственного интеллекта Университета имени Ким Ир Сена совместно с инженерами компании Phurunhanul Trading Co.

Демонстрацию чата показали в репортаже Ryongnamsan TV от 17 ноября 2026 года после выставки National IT Successes Exhibition 2026 в Пхеньяне.

По внешнему виду интерфейс напоминает привычные чаты типа ChatGPT, а в истории запросов во время эфира фигурировали темы совместимости с двигателем Unity и выбора лекарств от головной боли.

В репортаже северокорейского телевидения показали чат-бота на базе искусственного интеллекта Fountain of Wisdom на Национальной выставке достижений в сфере IT (источник: телеканал "Реннамсан"/Ryongnamsan Television)

Особенности работы и правила для пользователей:

Система оснащена фильтрами, которые ограничивают ответы вопросами из области науки и техники, а перед обращением к двигателю запросы анализирует специальный классификатор и обозначает разрешенные как вопросы о фактических знаниях.

На экране во время демонстрации появлялось предупреждение о запрете запросов общественно-политического содержания или "некультурных" вопросов, а также полной ответственности пользователя за последствия использования системы в злонамеренных целях.

В выставочном баннере разработку подавали под формулировкой "создание генеративной модели нашего стиля", что в КНДР обычно обозначает внутреннюю разработку.

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С чего могли собрать чат-бот?

Интересно, что официальные данные об аппаратных требованиях или глубине тренировки модели почти не обнародованы.

Аналитики считают маловероятным создание системы полностью с нуля и подразумевают адаптацию существующих открытых моделей с открытыми весами от китайских или американских разработчиков, в частности Gemma от Google или Qwen от Alibaba.

Также специалисты предполагают, что Fountain of Wisdom может работать локально в закрытой внутренней сети.

Это ограничивает доступ пользователей к информации и снижает требования к вычислительным ресурсам, хотя отсутствие больших дата-центров способно сдерживать развертывание более сложных моделей в будущем.

При этом несмотря на официальный дебют такого инструмента в публичном пространстве структуры КНДР ранее связывали с использованием ИИ в кибератаках.