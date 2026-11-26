КНДР представила свою першу офіційну генеративну ШІ-систему Fountain of Wisdom, яка відповідає на запитання про науку і технології. Її показали на виставці у Пхеньяні й на державному телебаченні, а аналітики вже припускають, що розробка може бути побудована на готових відкритих моделях.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на 38 North .

Як працює система Fountain of Wisdom: функції та обмеження

Система отримала назву AI Service System 1.0, Fountain of Wisdom ("Джерело мудрості") та розрахована на роботу корейською й англійською мовами.

Її створили фахівці Інституту досліджень технологій штучного інтелекту Університету імені Кім Ір Сена спільно з інженерами компанії Phurunhanul Trading Co.

Демонстрацію чатбота показали у репортажі Ryongnamsan TV від 17 листопада 2026 року після виставки National IT Successes Exhibition 2026 у Пхеньяні.

За зовнішнім виглядом інтерфейс нагадує звичні чатботи на кшталт ChatGPT, а в історії запитів під час ефіру фігурували теми сумісності з рушієм Unity та вибору ліків від головного болю.

У репортажі північнокорейського телебачення показали чат-бота на базі штучного інтелекту Fountain of Wisdom на Національній виставці досягнень у сфері ІТ (джерело: телеканал "Рйоннамсан"/Ryongnamsan Television)

Особливості роботи та правила для користувачів:

Система оснащена фільтрами, які обмежують відповіді питаннями з галузі науки й техніки, а перед зверненням до рушія запити аналізує спеціальний класифікатор і позначає дозволені як запитання про фактичні знання.

На екрані під час демонстрації з'являлося попередження про заборону запитів суспільно-політичного змісту чи "некультурних" питань, а також про повну відповідальність користувача за наслідки використання системи у зловмисних цілях.

У виставковому банері розробку подавали під формулюванням "створення генеративної моделі нашого стилю", що у КНДР зазвичай позначає внутрішню розробку.

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З чого могли зібрати чат-бот?

Цікаво, що офіційних даних про апаратні вимоги чи глибину тренування моделі майже не оприлюднили.

Аналітики вважають малоймовірним створення системи повністю з нуля та припускають адаптацію наявних відкритих моделей із відкритими вагами від китайських або американських розробників, зокрема Gemma від Google чи Qwen від Alibaba.

Також фахівці припускають, що Fountain of Wisdom може працювати локально у закритій внутрішній мережі.

Це обмежує доступ користувачів до інформації та знижує вимоги до обчислювальних ресурсів, хоча відсутність великих дата-центрів здатна стримувати розгортання складніших моделей у майбутньому.

При цьому, попри офіційний дебют такого інструменту в публічному просторі, структури КНДР раніше пов'язували з використанням ШІ у кібератаках.