ЦРУ и Офис директора национальной разведки США могли подвергнуться кибератакам - под угрозой оказались данные, которые используют для анализа открытой информации. Первые признаки возможного взлома указывают на причастность Китая.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Что известно об изломе систем ЦРУ и нацразведке США?

Инцидент задел платформу для работы с открытыми источниками (OSINT), которую используют ЦРУ, Офис директора национальной разведки (ODNI) и Национальное агентство геопространственной разведки.

Она помогает собирать и анализировать общедоступную и приобретенную у коммерческих поставщиков информацию - материалы с сайтов и соцсетей, коммерческие спутниковые снимки и данные частных брокеров.

В разведывательных ведомствах заверили, что критически важные возможности и секретные сети не пострадали, а сам инцидент уже устранили.

В то же время чиновники не уточнили, до каких именно материалов добрались хакеры и успели ли они загрузить данные.

Хотя сама информация в системе не секретна, риск заключается в другом:

История поисковых запросов и действия аналитиков подсказывают хакерам, за какими странами, людьми или событиями следят спецслужбы США.

Такие следы могут разоблачить текущие приоритеты американской разведки и ее пробелы в сборе данных.

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Как в изломе мог сработать ШИ-инструмент ARTEX?

Личность злоумышленников или их принадлежность пока не установлена. Однако, по словам собеседников The New York Times, во время атаки могли задействовать ARTEX - платформу для автоматизированного тестирования защиты, созданную китайским разработчиком.

Она подключается к внешним языковым моделям и умеет самостоятельно искать доступные в сети системы, находить уязвимости и выполнять следующие шаги атаки.

Инструмент появился на GitHub в июле 2026 года, а 8 октября автор под ником Autumn-27 удалил публичный репозиторий после сообщений о применении платформы в атаках на южнокорейские банки.

Несмотря на заявление разработчика о создании программы для легальных проверок безопасности, ее копии, переводы и измененные сборники никуда не исчезли из сети.

Сам факт возможного использования ARTEX не доказывает причастности властей Китая: код находился в открытом доступе, поэтому воспользоваться им могли операторы из разных стран.

Американские чиновники пока не назвали предполагаемого заказчика атаки.

Ситуация в АНБ и влияние ИИ

Особое внимание должностных лиц национальной безопасности привлекают сбои в Агентстве национальной безопасности (АНБ) и изломы в ФБР и ЦРУ.

Так, на прошлой неделе тайная сеть, используемая АНБ для внутренней связи, не работала в течение нескольких дней. По словам руководителя разведки Джея Клейтона, вероятной причиной стал неудачный обновленный софт, а не кибератака

Также сообщалось о влиянии на важный объект в Джорджии, поддерживающий радиоэлектронную разведку и кибероперации по Ближнему Востоку, где США ведут войну против Ирана.

Самые чувствительные и важнейшие системы сбора разведданных АНБ не пострадали, а к пятнице сбой был устранен.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что устраняемые в АНБ уязвимости являются лишь частью большого количества новых ошибок в программном обеспечении, которые помогает устранять искусственный интеллект.

Поэтому госучреждения и компании находят все больше багов, спешат их исправлять и порой допускают ошибки.